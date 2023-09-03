03 сентября 2023

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту почти три километра. Фото

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Страны европейского союза. Пермь , италия, вулкан, сицилия, этна
Ученые следят за активностью вулкана с 2016 года (архивное фото) Фото:

Курильский вулкан Эбеко, находящийся около города Северо-Курильск, выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Утром 4 сентября на вулкане Эбеко (высота 1156 метров) произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 10 километров», — рассказали в telegram-канале «МЧС Сахалинской области».

По информации ЕДДС в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Угроза для жизнедеятельности населения отсутствует.

Вулкан Эбеко в июле уже выбрасывал столб пепла. Его активность наблюдается с 2016 года.

Выброс пепла на вулкане Эбеко
Выброс пепла на вулкане Эбеко
Фото:

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Курильский вулкан Эбеко, находящийся около города Северо-Курильск, выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. «Утром 4 сентября на вулкане Эбеко (высота 1156 метров) произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 10 километров», — рассказали в telegram-канале «МЧС Сахалинской области». По информации ЕДДС в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Угроза для жизнедеятельности населения отсутствует. Вулкан Эбеко в июле уже выбрасывал столб пепла. Его активность наблюдается с 2016 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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