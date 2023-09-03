Ученые следят за активностью вулкана с 2016 года (архивное фото)
Курильский вулкан Эбеко, находящийся около города Северо-Курильск, выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
«Утром 4 сентября на вулкане Эбеко (высота 1156 метров) произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 10 километров», — рассказали в telegram-канале «МЧС Сахалинской области».
По информации ЕДДС в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Угроза для жизнедеятельности населения отсутствует.
Вулкан Эбеко в июле уже
Выброс пепла на вулкане Эбеко
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