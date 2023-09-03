Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту почти три километра. Фото 04 сентября 2023 в 04:48 Размер текста - 17 + Ученые следят за активностью вулкана с 2016 года (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Курильский вулкан Эбеко, находящийся около города Северо-Курильск, выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. «Утром 4 сентября на вулкане Эбеко (высота 1156 метров) произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 10 километров», — рассказали в telegram-канале «МЧС Сахалинской области». По информации ЕДДС в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Угроза для жизнедеятельности населения отсутствует. Вулкан Эбеко в июле уже выбрасывал столб пепла . Его активность наблюдается с 2016 года. Выброс пепла на вулкане Эбеко Фото: telegram-канал «МЧС Сахалинской области, https://t.me/info65mchs Курильский вулкан Эбеко, находящийся около города Северо-Курильск, выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. «Утром 4 сентября на вулкане Эбеко (высота 1156 метров) произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 10 километров», — рассказали в telegram-канале «МЧС Сахалинской области». По информации ЕДДС в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Угроза для жизнедеятельности населения отсутствует. Вулкан Эбеко в июле уже выбрасывал столб пепла. Его активность наблюдается с 2016 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям