В лесах под Златоустом третьи сутки ищут пенсионерку

Женщина отправилась в лес с родственниками, но потерялась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В лесах под Златоустом (Челябинская область) третьи сутки продолжается операция по поиску 72-летней пенсионерки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

«В субботу, 2 сентября, жительница Златоуста 1951 года рождения с родственниками пошла в лес за грибами в районе поселка Балашиха. Некоторое время группа и перекрикивалась, но около 15 часов дня пожилая женщина перестала отвечать на окрики. Семья пыталась самостоятельно найти пропавшую, и о ЧП спасателям стало известно лишь в седьмом часу вечера», — сообщили в пресс-центре ведомства.

Спасатели Златоустовского отряда уже приступили к поискам вечером 2 сентября. На следующий день поисковую группу усилили сотрудники полиции и представители добровольческих поисковых отрядов области.

В настоящий момент поиск продолжается в горно-таежной местности и на акватории реки Ай. Уточнить местонахождение и женщины не представляется возможным, так как в лес она отправилась без телефона.