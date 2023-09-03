03 сентября 2023

В лесах под Златоустом третьи сутки ищут пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, тайга, горы, нп зюраткуль
Женщина отправилась в лес с родственниками, но потерялась Фото:

В лесах под Златоустом (Челябинская область) третьи сутки продолжается операция по поиску 72-летней пенсионерки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

«В субботу, 2 сентября, жительница Златоуста 1951 года рождения с родственниками пошла в лес за грибами в районе поселка Балашиха. Некоторое время группа и перекрикивалась, но около 15 часов дня пожилая женщина перестала отвечать на окрики. Семья пыталась самостоятельно найти пропавшую, и о ЧП спасателям стало известно лишь в седьмом часу вечера», — сообщили в пресс-центре ведомства.

Спасатели Златоустовского отряда уже приступили к поискам вечером 2 сентября. На следующий день поисковую группу усилили сотрудники полиции и представители добровольческих поисковых отрядов области.

В настоящий момент поиск продолжается в горно-таежной местности и на акватории реки Ай. Уточнить местонахождение и женщины не представляется возможным, так как в лес она отправилась без телефона.

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В лесах под Златоустом (Челябинская область) третьи сутки продолжается операция по поиску 72-летней пенсионерки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы. «В субботу, 2 сентября, жительница Златоуста 1951 года рождения с родственниками пошла в лес за грибами в районе поселка Балашиха. Некоторое время группа и перекрикивалась, но около 15 часов дня пожилая женщина перестала отвечать на окрики. Семья пыталась самостоятельно найти пропавшую, и о ЧП спасателям стало известно лишь в седьмом часу вечера», — сообщили в пресс-центре ведомства. Спасатели Златоустовского отряда уже приступили к поискам вечером 2 сентября. На следующий день поисковую группу усилили сотрудники полиции и представители добровольческих поисковых отрядов области. В настоящий момент поиск продолжается в горно-таежной местности и на акватории реки Ай. Уточнить местонахождение и женщины не представляется возможным, так как в лес она отправилась без телефона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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