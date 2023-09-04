Путин дал оценку контрнаступлению ВСУ

Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной Фото:
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Контрнаступление Киева провалилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер также заявил, что будет следить за развитием событий на фронте.

«Контрнаступление ВСУ — это не пробуксовка. Это провал. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Владимир Путин. Он также подчеркнул, что Россия всегда готова к мирным переговорам для прекращения боевых действий. Трансляция встречи двух президентов велась на телеканале «Россия 24».

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Контрнаступление Киева провалилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер также заявил, что будет следить за развитием событий на фронте. «Контрнаступление ВСУ — это не пробуксовка. Это провал. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Владимир Путин. Он также подчеркнул, что Россия всегда готова к мирным переговорам для прекращения боевых действий. Трансляция встречи двух президентов велась на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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