Путин дал оценку контрнаступлению ВСУ

Владимир Путин заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Контрнаступление Киева провалилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер также заявил, что будет следить за развитием событий на фронте.
«Контрнаступление ВСУ — это не пробуксовка. Это провал. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Владимир Путин. Он также подчеркнул, что Россия всегда готова к мирным переговорам для прекращения боевых действий. Трансляция встречи двух президентов велась на телеканале «Россия 24».
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