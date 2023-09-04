В ЯНАО семье, которая собирает миллионы на лечение дочери, начали угрожать

Семье начали писать угрозы после публикаций в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семье Микушевых из Ноябрьска (ЯНАО), которым нужно собрать более 36 миллионов рублей на лечение тяжелобольной дочери, стали поступать угрозы от неизвестных лиц. Как рассказала URA.RU мама девочки Юлия Микушева, это началось после того, как в СМИ рассказали о проблеме семьи.

«После того, как в СМИ вышла информация о том, что муж находился в зоне СВО, когда я боролась с болезнью дочери, мне начали звонить. Сначала представлялись врачами и предлагали свои методы лечения под названием „эвтаназия“. Далее говорили, что дочь можно не лечить — нас все равно прикончат. Потом сообщения и голосовые в Telegram» — объяснила девушка.

Собеседница уточнила, что неизвестные стали скидывать реальные адреса, где она была прописана и где проживала. В семье есть еще один ребенок — старший сын. Мальчик ходит в школу и пока проживает с бабушкой. Родители опасаются, что ребенку могут нанести вред. За помощью семья обращалась в полицию и к представителям власти.

«На данный момент мы находимся в Израиле с дочкой. Уже прошли обследование, 31 августа началось лечение. Сын сейчас находится дома в Ноябрьске. Мы продолжаем собирать деньги. Пока удалось собрать более 13 миллионов рублей, а еще нужно больше 36 миллионов. За помощью обращаемся практически ко всем», — добавила она.

У трехлетней Ксении Микушевой обнаружили рак четвертой стадии. Девочке поставили диагноз нейробластома. В России помочь ребенку с таким заболеванием не смогли, поэтому родители отправились в Израиль. На лечение в общем требуется 50 миллионов рублей. Сбор средств продолжается.

По информации источника URA.RU во властных структурах, семье оказывают помощь, ситуация находится на контроле. Агентство обратилось за комментарием в правительство региона, департамент здравоохранения и окружное управление МВД. Ответы ожидаются.