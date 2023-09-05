Кулемзин: снаряд ВСУ снова попал в здание детсада в Донецке

Снаряд ВСУ второй раз попал в здание детского сада Донецка (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В здание детского сада Донецка второй раз за день попал украинский снаряд. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин.
«При вражеском обстреле Куйбышевского района произошло повторное прямое попадание снаряда в детский сад №191», — сообщил Кулемзин в своем
Ранее стало известно, что 5 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Снаряд попал в здание детского сада.
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