Кулемзин: снаряд ВСУ снова попал в здание детсада в Донецке

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Обстрел центра Донецка, донецк, обстрел, сво
Снаряд ВСУ второй раз попал в здание детского сада Донецка (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В здание детского сада Донецка второй раз за день попал украинский снаряд. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин.

«При вражеском обстреле Куйбышевского района произошло повторное прямое попадание снаряда в детский сад №191», — сообщил Кулемзин в своем telegram-канале. Повреждения получили и другие соцобъекты.

Ранее стало известно, что 5 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Снаряд попал в здание детского сада.

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В здание детского сада Донецка второй раз за день попал украинский снаряд. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин. «При вражеском обстреле Куйбышевского района произошло повторное прямое попадание снаряда в детский сад №191», — сообщил Кулемзин в своем telegram-канале. Повреждения получили и другие соцобъекты. Ранее стало известно, что 5 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Снаряд попал в здание детского сада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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