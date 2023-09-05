Кулемзин: снаряд ВСУ снова попал в здание детсада в Донецке 05 сентября 2023 в 23:14 Размер текста - 17 + Снаряд ВСУ второй раз попал в здание детского сада Донецка (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В здание детского сада Донецка второй раз за день попал украинский снаряд. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин. «При вражеском обстреле Куйбышевского района произошло повторное прямое попадание снаряда в детский сад №191», — сообщил Кулемзин в своем telegram -канале. Повреждения получили и другие соцобъекты. Ранее стало известно, что 5 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Снаряд попал в здание детского сада. В здание детского сада Донецка второй раз за день попал украинский снаряд. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин. «При вражеском обстреле Куйбышевского района произошло повторное прямое попадание снаряда в детский сад №191», — сообщил Кулемзин в своем telegram-канале. Повреждения получили и другие соцобъекты. Ранее стало известно, что 5 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Снаряд попал в здание детского сада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям