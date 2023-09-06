Пауэрбанк взорвался в рюкзаке школьницы в Петербурге. Видео

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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, обучение, урок, рюкзак, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, школьный рюкзак
Пауэрбанк взорвался в рюкзаке школьницы Фото:

В рюкзаке школьницы из Санкт-Петербурга взорвалось портативное зарядное устройство. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Пауэрбанк взорвался в рюкзаке школьницы в Петербурге. Девочка чудом не пострадала», — написал telegram-канал SHOT. Там добавили, что школьница подключила телефон к зарядке и положила в портфель, после чего произошел взрыв.

Как пишут в канале, школьников и учителей эвакуировали из помещения. Причина взрыва устанавливается.

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В рюкзаке школьницы из Санкт-Петербурга взорвалось портативное зарядное устройство. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Пауэрбанк взорвался в рюкзаке школьницы в Петербурге. Девочка чудом не пострадала», — написал telegram-канал SHOT. Там добавили, что школьница подключила телефон к зарядке и положила в портфель, после чего произошел взрыв. Как пишут в канале, школьников и учителей эвакуировали из помещения. Причина взрыва устанавливается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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