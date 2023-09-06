Пауэрбанк взорвался в рюкзаке школьницы
В рюкзаке школьницы из Санкт-Петербурга взорвалось портативное зарядное устройство. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Пауэрбанк взорвался в рюкзаке школьницы в Петербурге. Девочка чудом не пострадала», — написал telegram-канал SHOT. Там добавили, что школьница подключила телефон к зарядке и положила в портфель, после чего произошел взрыв.
Как пишут в канале, школьников и учителей эвакуировали из помещения. Причина взрыва устанавливается.
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