В самолете «Уральских авиалиний» в Москве взорвался пауэрбанк

29 декабря 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В московском аэропорту Домодедово у одного из пассажиров самолета «Уральских авиалиний» взорвалось портативное зарядное устройство. Об этом сообщает Baza. «В самолете „Уральских Авиалиний“ у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк», — пишет telegram-канал. Самолет должен был вылететь в Калининград. По данным канала, никто не пострадал. При этом всех пассажиров эвакуировали по надувному трапу. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU подтвердили информацию. «У одного из пассажиров произошел тепловой разгон паэурбанка. Случилось возгорание. Экипаж отреагировал максимально оперативно. Огонь был локализован за секунды. Пассажиры эвакуированы, пострадавших нет. Проводится расследование», — заявили в пресс-службе.

В московском аэропорту Домодедово у одного из пассажиров самолета «Уральских авиалиний» взорвалось портативное зарядное устройство. Об этом сообщает Baza. «В самолете „Уральских Авиалиний“ у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк», — пишет telegram-канал. Самолет должен был вылететь в Калининград. По данным канала, никто не пострадал. При этом всех пассажиров эвакуировали по надувному трапу. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU подтвердили информацию. «У одного из пассажиров произошел тепловой разгон паэурбанка. Случилось возгорание. Экипаж отреагировал максимально оперативно. Огонь был локализован за секунды. Пассажиры эвакуированы, пострадавших нет. Проводится расследование», — заявили в пресс-службе.