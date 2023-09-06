Командующих армией и дивизией ВС РФ арестовали по обвинению во взятке

07 сентября 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Вместо 30 миллионов рублей Константин Огиенко получил лишь 500 тысяч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По обвинению во взяточничестве в СИЗО поместили генерал-майора Константина Огиенко, который командовал армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающей небо над Московской областью. По мнению следствия, командующий получил взятку за выделение земель оборонного назначения гражданской организации. «Командующий четвертой дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению Огиенко организовал получение взятки взамен земель оборонного назначения. Генералы рассчитывали на 30 миллионов рублей, но получили всего 500 тысяч рублей. На данный момент Следственный комитет и Минобороны РФ проверяют сохранность земельных участков, так как полагают, что часть из них могла быть продана под застройку», — написал « Коммерсант » со ссылкой на материалы. Как сообщило издание, руководитель общественной организации «Надежда» собрала деньги с организаций и граждан, которым пообещала земельные участки в Подмосковье. Часть из средств женщина передала Беляцкому через посредника. Оказавшись под следствием, он частично признал свою вину и заключил сотрудничество, в рамках которого обязался рассказать все факты коррупции. Позже, по данным «Коммерсанта», следствие вышло на Константина Огиенко, который получал деньги.

По обвинению во взяточничестве в СИЗО поместили генерал-майора Константина Огиенко, который командовал армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающей небо над Московской областью. По мнению следствия, командующий получил взятку за выделение земель оборонного назначения гражданской организации. «Командующий четвертой дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению Огиенко организовал получение взятки взамен земель оборонного назначения. Генералы рассчитывали на 30 миллионов рублей, но получили всего 500 тысяч рублей. На данный момент Следственный комитет и Минобороны РФ проверяют сохранность земельных участков, так как полагают, что часть из них могла быть продана под застройку», — написал «Коммерсант» со ссылкой на материалы. Как сообщило издание, руководитель общественной организации «Надежда» собрала деньги с организаций и граждан, которым пообещала земельные участки в Подмосковье. Часть из средств женщина передала Беляцкому через посредника. Оказавшись под следствием, он частично признал свою вину и заключил сотрудничество, в рамках которого обязался рассказать все факты коррупции. Позже, по данным «Коммерсанта», следствие вышло на Константина Огиенко, который получал деньги.