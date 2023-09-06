06 сентября 2023

Командующих армией и дивизией ВС РФ арестовали по обвинению во взятке

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Вместо 30 миллионов рублей Константин Огиенко получил лишь 500 тысяч Фото:

По обвинению во взяточничестве в СИЗО поместили генерал-майора Константина Огиенко, который командовал армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающей небо над Московской областью. По мнению следствия, командующий получил взятку за выделение земель оборонного назначения гражданской организации.

«Командующий четвертой дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению Огиенко организовал получение взятки взамен земель оборонного назначения. Генералы рассчитывали на 30 миллионов рублей, но получили всего 500 тысяч рублей. На данный момент Следственный комитет и Минобороны РФ проверяют сохранность земельных участков, так как полагают, что часть из них могла быть продана под застройку», — написал «Коммерсант» со ссылкой на материалы.

Как сообщило издание, руководитель общественной организации «Надежда» собрала деньги с организаций и граждан, которым пообещала земельные участки в Подмосковье. Часть из средств женщина передала Беляцкому через посредника. Оказавшись под следствием, он частично признал свою вину и заключил сотрудничество, в рамках которого обязался рассказать все факты коррупции. Позже, по данным «Коммерсанта», следствие вышло на Константина Огиенко, который получал деньги.

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По обвинению во взяточничестве в СИЗО поместили генерал-майора Константина Огиенко, который командовал армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающей небо над Московской областью. По мнению следствия, командующий получил взятку за выделение земель оборонного назначения гражданской организации. «Командующий четвертой дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению Огиенко организовал получение взятки взамен земель оборонного назначения. Генералы рассчитывали на 30 миллионов рублей, но получили всего 500 тысяч рублей. На данный момент Следственный комитет и Минобороны РФ проверяют сохранность земельных участков, так как полагают, что часть из них могла быть продана под застройку», — написал «Коммерсант» со ссылкой на материалы. Как сообщило издание, руководитель общественной организации «Надежда» собрала деньги с организаций и граждан, которым пообещала земельные участки в Подмосковье. Часть из средств женщина передала Беляцкому через посредника. Оказавшись под следствием, он частично признал свою вину и заключил сотрудничество, в рамках которого обязался рассказать все факты коррупции. Позже, по данным «Коммерсанта», следствие вышло на Константина Огиенко, который получал деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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