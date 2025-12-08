Стала известна одна из главных тем на переговорах России и Индии

По словам Шохина, главной темой на российско-индийском форуме стало обсуждение импорта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Главной темой российско-индийского форума, который посещал президент Владимир Путин, стало продвижение индийских товаров, услуг и рабочей силы на российский рынок. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«В Индии это одна из главных тем (приоткрытие рынков России, — прим. URA.RU). Российско-индийский деловой форум был посвящен импорту. Как ни странно, не продвижению российских компаний на индийский рынок — а продвижению индийских товаров, услуг и так далее на российский рынок, рабочей силы», — сказал Александр Шохин. По его словам, посещение Индии Владимиром Путиным продемонстрировало «эффект пружины», к которому привели санкции США, — российские партнеры демонстрируют большую активность в двусторонних отношениях.

Среди вызовов российской экономики глава РСПП выделил неопределенность в том, какая «жесткость» вторичных санкций ждет российских торговых партнеров, однако добавил, что в таких условиях нужно пользоваться любыми возможностями. «Надо пользоваться любым окном и даже форточкой возможности, которая открывается, в том числе из-за закрытия, например, того же американского рынка из-за пошлин, и, стало быть, надо приоткрывать свои рынки», — подчеркнул Шохин.

