В мире

Зеленский сообщил о сокращении мирного плана США до 20 пунктов

08 декабря 2025 в 23:33
По мнению Зеленского, вопрос о территориях до сих пор самый сложный

Фото: Официальный сайт президента Украины

Мирный план США по урегулированию конфликта с Украиной сократился с 28 до 20 пунктов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Было 28 пунктов, стало 20. Откровенно непроукраинские пункты отошли. Настроение американцев, в принципе, за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден», — заявил Зеленский.

Урезанный вариант мирной инициативы США должен лучше учитывать позицию Киева по вопросам суверенитета и безопасности. Он уточнил, что наиболее спорные разногласия с Вашингтоном касаются параметров возможного территориального урегулирования и условий завершения боевых действий.

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявлял, что Владимир Зеленский в целом согласен с большинством пунктов плана администрации Дональда Трампа. По данным СМИ, исходный документ предусматривал отказ от размещения войск НАТО на Украине, де-факто признание Крыма и части Донбасса российскими и сокращение численности ВСУ, но после консультаций с союзниками его уже сокращали и корректировали.

