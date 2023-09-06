Житель Магнитогорска вывез женщину в Казахстан, чтобы оставить ее без квартиры

07 сентября 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Вместо курорта женщину без денег и документов оставили в Астане Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) осужден местный житель, который вывез женщину в Казахстан, чтобы оставить ее без квартиры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В 2016 году житель Магнитогорска в сговоре с еще одной соучастницей преступления решил завладеть квартирой местной жительницы, злоупотреблявшей спиртными напитками. Войдя к ней в доверие, соучастники предложили ей съездить на горнолыжный курорт. На самом деле злоумышленники вывезли женщину в Казахстан и оставили на одной из улиц Астаны без денег и документов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Вернувшись в Магнитогорск, обвиняемые пришли в квартиру потерпевшей, чтобы изъять документы на квартиру, а затем продать ее. Однако, несмотря на то, что они угрожали и били сожителя потерпевшей, получить документы и довести свой замысел до конца им не удалось. Мужчине, участвовавшем в преступлении, вынесен приговор за вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере. Соучастнику преступления назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В Магнитогорске (Челябинская область) осужден местный житель, который вывез женщину в Казахстан, чтобы оставить ее без квартиры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В 2016 году житель Магнитогорска в сговоре с еще одной соучастницей преступления решил завладеть квартирой местной жительницы, злоупотреблявшей спиртными напитками. Войдя к ней в доверие, соучастники предложили ей съездить на горнолыжный курорт. На самом деле злоумышленники вывезли женщину в Казахстан и оставили на одной из улиц Астаны без денег и документов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Вернувшись в Магнитогорск, обвиняемые пришли в квартиру потерпевшей, чтобы изъять документы на квартиру, а затем продать ее. Однако, несмотря на то, что они угрожали и били сожителя потерпевшей, получить документы и довести свой замысел до конца им не удалось. Мужчине, участвовавшем в преступлении, вынесен приговор за вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере. Соучастнику преступления назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.