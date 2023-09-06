06 сентября 2023

Житель Магнитогорска вывез женщину в Казахстан, чтобы оставить ее без квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Столица Казахстана Астана. Астана, астана, байтерек, астана-байтерек
Вместо курорта женщину без денег и документов оставили в Астане Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) осужден местный житель, который вывез женщину в Казахстан, чтобы оставить ее без квартиры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В 2016 году житель Магнитогорска в сговоре с еще одной соучастницей преступления решил завладеть квартирой местной жительницы, злоупотреблявшей спиртными напитками. Войдя к ней в доверие, соучастники предложили ей съездить на горнолыжный курорт. На самом деле злоумышленники вывезли женщину в Казахстан и оставили на одной из улиц Астаны без денег и документов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Вернувшись в Магнитогорск, обвиняемые пришли в квартиру потерпевшей, чтобы изъять документы на квартиру, а затем продать ее. Однако, несмотря на то, что они угрожали и били сожителя потерпевшей, получить документы и довести свой замысел до конца им не удалось.

Мужчине, участвовавшем в преступлении, вынесен приговор за вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере. Соучастнику преступления назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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В Магнитогорске (Челябинская область) осужден местный житель, который вывез женщину в Казахстан, чтобы оставить ее без квартиры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В 2016 году житель Магнитогорска в сговоре с еще одной соучастницей преступления решил завладеть квартирой местной жительницы, злоупотреблявшей спиртными напитками. Войдя к ней в доверие, соучастники предложили ей съездить на горнолыжный курорт. На самом деле злоумышленники вывезли женщину в Казахстан и оставили на одной из улиц Астаны без денег и документов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Вернувшись в Магнитогорск, обвиняемые пришли в квартиру потерпевшей, чтобы изъять документы на квартиру, а затем продать ее. Однако, несмотря на то, что они угрожали и били сожителя потерпевшей, получить документы и довести свой замысел до конца им не удалось. Мужчине, участвовавшем в преступлении, вынесен приговор за вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере. Соучастнику преступления назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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