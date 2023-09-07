07 сентября 2023

Богомаз: в Брянске беспилотник повредил промышленный объект

© Служба новостей «URA.RU»
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После атаки беспилотника произошло возгорание административного здания в Брянске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ с помощью беспилотника попытались атаковать промышленный объект в Брянске. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

По данным Shot, громкий хлопок был слышен в Советском районе города, после этого начал подниматься дым в районе завода «Кремний Эл». Отмечается, что это предприятие — одно из крупнейших в России по производству микроэлектроники. В Минобороны РФ подтвердили попытку атаки ВСУ. Там уточнили, что один из БПЛА уничтожен в воздухе.

Обновлено в 0:10: еще одна атака ВСУ пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскиму району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил Богомаз.

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ВСУ с помощью беспилотника попытались атаковать промышленный объект в Брянске. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По данным Shot, громкий хлопок был слышен в Советском районе города, после этого начал подниматься дым в районе завода «Кремний Эл». Отмечается, что это предприятие — одно из крупнейших в России по производству микроэлектроники. В Минобороны РФ подтвердили попытку атаки ВСУ. Там уточнили, что один из БПЛА уничтожен в воздухе. Обновлено в 0:10: еще одна атака ВСУ пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскиму району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил Богомаз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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