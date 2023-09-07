Богомаз: в Брянске беспилотник повредил промышленный объект

ВСУ с помощью беспилотника попытались атаковать промышленный объект в Брянске. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет», —
По данным Shot, громкий хлопок был слышен в Советском районе города, после этого начал подниматься дым в районе завода «Кремний Эл». Отмечается, что это предприятие — одно из крупнейших в России по производству микроэлектроники. В Минобороны РФ подтвердили попытку атаки ВСУ. Там уточнили, что один из БПЛА уничтожен в воздухе.
Обновлено в 0:10: еще одна атака ВСУ пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскиму району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил Богомаз.
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