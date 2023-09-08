ФСБ сорвала теракт в Крыму. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Житель Севастополя пытался подорвать железную дорогу по приказу Украины, передает ТАСС Фото:

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму. Отмечается, что его готовил местный житель из Севастополя по приказу украинских спецслужб.

«Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму», — передает ТАСС. Террористический акт готовил житель Севастополя по приказу военной разведки Украины. В тайнике подозреваемого обнаружили взрывное устройство.

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму. Отмечается, что его готовил местный житель из Севастополя по приказу украинских спецслужб. «Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму», — передает ТАСС. Террористический акт готовил житель Севастополя по приказу военной разведки Украины. В тайнике подозреваемого обнаружили взрывное устройство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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