Житель Севастополя пытался подорвать железную дорогу по приказу Украины, передает ТАСС
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму. Отмечается, что его готовил местный житель из Севастополя по приказу украинских спецслужб.
«Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму», — передает ТАСС. Террористический акт готовил житель Севастополя по приказу военной разведки Украины. В тайнике подозреваемого обнаружили взрывное устройство.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.