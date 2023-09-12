Супруга челябинского губернатора Текслера побывала на премьере в оперном. Фото

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Концерт с участием Аиды Гарифуллиной. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина
Ирина Текслер посетила премьеру оперетты, где в главной роли жена героя СВО Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, побывала на премьере оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь», в главной роли которой жена героя СВО Наталья Быстрик. Об этом первая леди региона сообщила 12 сентября в своих социальных сетях.

«С огромным удовольствием сходила на оперетту Штрауса „Летучая мышь“ в театре оперы и балета имени Глинки. Для меня повод прийти — исполнительница главной роли Розалинды, несравненная Быстрик. Ее супруг служит в 400-м самоходном артиллеристском полку и с самого начала находится в зоне СВО», — написала Текслер в своем telegram-канале.

Именно после знакомства с Быстрик супруга главы региона в конце февраля впервые отправилась на фронт. Там она встретилась с ранеными танкистами 90-й гвардейской танковой дивизии.

В главной роли оперетты супруга героя СВО Наталья Быстрик (на фото — справа)
В главной роли оперетты супруга героя СВО Наталья Быстрик (на фото — справа)
Фото:
В театре оперы и балета имени Глинки состоялась премьера оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь»
В театре оперы и балета имени Глинки состоялась премьера оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь»
Фото:

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, побывала на премьере оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь», в главной роли которой жена героя СВО Наталья Быстрик. Об этом первая леди региона сообщила 12 сентября в своих социальных сетях. «С огромным удовольствием сходила на оперетту Штрауса „Летучая мышь“ в театре оперы и балета имени Глинки. Для меня повод прийти — исполнительница главной роли Розалинды, несравненная Быстрик. Ее супруг служит в 400-м самоходном артиллеристском полку и с самого начала находится в зоне СВО», — написала Текслер в своем telegram-канале. Именно после знакомства с Быстрик супруга главы региона в конце февраля впервые отправилась на фронт. Там она встретилась с ранеными танкистами 90-й гвардейской танковой дивизии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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