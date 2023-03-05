05 марта 2023
04 марта 2023

Жена челябинского губернатора встретилась с ранеными танкистами на передовой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , текслер ирина
Ирина Текслер передала гуманитарную помощь медицинскому батальону, где проходят лечение военные Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, во время своей поездки в зону спецоперации встретилась с раненными танкистами 90-й гвардейской танковой дивизии. Также она передала гуманитарную помощь медбатальону, в котором проходят лечение военнослужащие. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.

«В Новопскове разместился медицинский батальон 90-й гвардейской танковой дивизии. Я заранее связалась с командиром батальона, и выяснила потребности. Поэтому от „Фонда 2020“ был закуплен 12-канальный электрокардиограф. Обсудили, что хорошо бы приобрести портативный аппарат УЗИ», — написала Текслер на своей странице в «ВКонтакте».

По словам первой леди региона, помощь в батальоне получают не только военнослужащие, но и местные жители. С момента дислокации батальона в Новопскове, качественную и своевременную помощь получили более 10 тысяч человек.

Текслер отправилась на передовую 27 февраля. Она и еще несколько волонтеров сопровождают гуманитарный груз для военных.

Ирина Текслер передала медицинскому батальону оборудование для лечения
Фото:
Первая леди региона пообщалась с военными, проходящими лечение в батальоне
Фото:

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, во время своей поездки в зону спецоперации встретилась с раненными танкистами 90-й гвардейской танковой дивизии. Также она передала гуманитарную помощь медбатальону, в котором проходят лечение военнослужащие. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях. «В Новопскове разместился медицинский батальон 90-й гвардейской танковой дивизии. Я заранее связалась с командиром батальона, и выяснила потребности. Поэтому от „Фонда 2020“ был закуплен 12-канальный электрокардиограф. Обсудили, что хорошо бы приобрести портативный аппарат УЗИ», — написала Текслер на своей странице в «ВКонтакте». По словам первой леди региона, помощь в батальоне получают не только военнослужащие, но и местные жители. С момента дислокации батальона в Новопскове, качественную и своевременную помощь получили более 10 тысяч человек. Текслер отправилась на передовую 27 февраля. Она и еще несколько волонтеров сопровождают гуманитарный груз для военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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