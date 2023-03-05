Ирина Текслер передала гуманитарную помощь медицинскому батальону, где проходят лечение военные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, во время своей поездки в зону спецоперации встретилась с раненными танкистами 90-й гвардейской танковой дивизии. Также она передала гуманитарную помощь медбатальону, в котором проходят лечение военнослужащие. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.

«В Новопскове разместился медицинский батальон 90-й гвардейской танковой дивизии. Я заранее связалась с командиром батальона, и выяснила потребности. Поэтому от „Фонда 2020“ был закуплен 12-канальный электрокардиограф. Обсудили, что хорошо бы приобрести портативный аппарат УЗИ», — написала Текслер на своей странице в «ВКонтакте».

По словам первой леди региона, помощь в батальоне получают не только военнослужащие, но и местные жители. С момента дислокации батальона в Новопскове, качественную и своевременную помощь получили более 10 тысяч человек.

Текслер отправилась на передовую 27 февраля. Она и еще несколько волонтеров сопровождают гуманитарный груз для военных.

Ирина Текслер передала медицинскому батальону оборудование для лечения Фото: Ирина Текслер в «ВКонтакте»