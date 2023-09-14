В центре Перми перевернулся автомобиль Chevrolet Niva

Автоавария произошла 14 сентября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми перевернулся автомобиль Chevrolet Niva. ДТП произошло 14 сентября на Комсомольском проспекте, сообщил URA.RU читатель из числа очевидцев.

«Авария произошла примерно в 17:00 на Компросе. В результате ДТП автомобиль Chevrolet Niva перевернулся на бок, лежит на автобусной полосе. Еще одна припаркованная машина получила повреждения», — рассказал собеседник информационного агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль скорой помощи. Инцидент произошел на площади Дружбы.

Обновлено в 23:04

В полиции уточнили, что в ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения. По факту случившегося проводится проверка.