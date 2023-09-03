03 сентября 2023
02 сентября 2023

В Перми перевернулась машина скорой помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, медицина, скорая помошь
На помощь коллегам прибыли другие медики Фото:

Автомобиль скорой помощи перевернулся на площади Дружбы в Перми. Как сообщают очевидцы, это произошло после столкновения с другой машиной.

«Перевернулась скорая от столкновения с машиной. Площадь Дружбы», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

На месте работает бригада реанимации, пожарный расчет и полиция. URA.RU направило запрос в минздрав Прикамья, чтобы узнать подробности о состоянии пациентов скорой, если они были в машине, и других участников аварии. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту сообщили, что пока не имеют информации о ДТП.

Обновлено: в минздраве Пермского края URA.RU сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. В машине скорой находились водитель и два медика, пациентов не было.

Пострадавшим помогают очевидцы
Пострадавшим помогают очевидцы
Фото:

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Автомобиль скорой помощи перевернулся на площади Дружбы в Перми. Как сообщают очевидцы, это произошло после столкновения с другой машиной. «Перевернулась скорая от столкновения с машиной. Площадь Дружбы», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь | новости». На месте работает бригада реанимации, пожарный расчет и полиция. URA.RU направило запрос в минздрав Прикамья, чтобы узнать подробности о состоянии пациентов скорой, если они были в машине, и других участников аварии. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту сообщили, что пока не имеют информации о ДТП. Обновлено: в минздраве Пермского края URA.RU сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. В машине скорой находились водитель и два медика, пациентов не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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