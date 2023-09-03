На помощь коллегам прибыли другие медики Фото: Илья Московец © URA.RU

Автомобиль скорой помощи перевернулся на площади Дружбы в Перми. Как сообщают очевидцы, это произошло после столкновения с другой машиной.

«Перевернулась скорая от столкновения с машиной. Площадь Дружбы», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

На месте работает бригада реанимации, пожарный расчет и полиция. URA.RU направило запрос в минздрав Прикамья, чтобы узнать подробности о состоянии пациентов скорой, если они были в машине, и других участников аварии. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту сообщили, что пока не имеют информации о ДТП.

Обновлено: в минздраве Пермского края URA.RU сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. В машине скорой находились водитель и два медика, пациентов не было.