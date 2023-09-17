В России начнут продавать лекарства в рассрочку

«Ведомости»: в России начнут продавать лекарства в рассрочку

18 сентября 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Лекарства будут продавать в рассрочку онлайн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России сервис интернет-продажи лекарств «Сбер Еаптека» начнет продавать лекарств в рассрочку в онлайне. Об этом пишет газета «Ведомости». «Интернет-портал „Сбер Еаптека“ начнет продавать лекарства в рассрочку в онлайне. Запуск нового сервиса связан с желанием занять пока свободную на рынке нишу. На данный момент аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок», — пишут «Ведомости». О запуске нового проекта изданию сообщили два источника, знакомые с планами компании. Также эту информацию подтвердил представитель «Сбер Еаптеки». Сейчас для развития проекта планируется запустить специальный сервис. Представитель сети «Аптека 25» считает, что услуга не будет востребована массово. Чтобы ей воспользоваться, потребуется пройти несколько длительных процедур, в том числе в банке. Либо понадобится время на заполнение анкеты. Интерес такая услуга вызовет только у тех клиентов, кому внезапно потребовалось дорогое лечение. Немногие готовы отдать за лекарство крупную сумму, так как лишних средств в таком объеме может просто не быть. Ранее глава Минздрава оценил риск скачка цен на жизненно важные лекарства. По словам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, резких скачков цен на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. URA.RU) в России не ожидается. Цены на лекарства этой группы с начала года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России сервис интернет-продажи лекарств «Сбер Еаптека» начнет продавать лекарств в рассрочку в онлайне. Об этом пишет газета «Ведомости». «Интернет-портал „Сбер Еаптека“ начнет продавать лекарства в рассрочку в онлайне. Запуск нового сервиса связан с желанием занять пока свободную на рынке нишу. На данный момент аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок», — пишут «Ведомости». О запуске нового проекта изданию сообщили два источника, знакомые с планами компании. Также эту информацию подтвердил представитель «Сбер Еаптеки». Сейчас для развития проекта планируется запустить специальный сервис. Представитель сети «Аптека 25» считает, что услуга не будет востребована массово. Чтобы ей воспользоваться, потребуется пройти несколько длительных процедур, в том числе в банке. Либо понадобится время на заполнение анкеты. Интерес такая услуга вызовет только у тех клиентов, кому внезапно потребовалось дорогое лечение. Немногие готовы отдать за лекарство крупную сумму, так как лишних средств в таком объеме может просто не быть. Ранее глава Минздрава оценил риск скачка цен на жизненно важные лекарства. По словам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, резких скачков цен на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. URA.RU) в России не ожидается. Цены на лекарства этой группы с начала года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции.