Глава Минздрава оценил риск скачка цен на жизненно важные лекарства

Мурашко: в России нет риска скачка цен на жизненно важные лекарства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекарства.Таблетки. Курган, таблетки, лекарства, аспирин, бад, болезнь, пилюли, болезнь, витамины, фармацевтика, больничный, домашняя аптечка, фарма, драже
Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП выросли ниже инфляции Фото:

Резких скачков цен на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. URA.RU) в России не ожидается. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что цены на лекарства этой группы с начала года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции.

«Цены на ЖНВЛП регулируются, поэтому скачков не ожидается», — приводит слова Мурашко РИА Новости. По его словам, с начала года цены на препараты выросли на 1,6%.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказывал, что Минздрав РФ просчитывал проект по бесплатной выдаче лекарств по рецепту. По его словам, на обеспечение амбулаторных больных россиян потребуется 500 миллиардов рублей в год, при условии, что промышленность сможет производить до 90% всех лекарств.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Резких скачков цен на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. URA.RU) в России не ожидается. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что цены на лекарства этой группы с начала года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции. «Цены на ЖНВЛП регулируются, поэтому скачков не ожидается», — приводит слова Мурашко РИА Новости. По его словам, с начала года цены на препараты выросли на 1,6%. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказывал, что Минздрав РФ просчитывал проект по бесплатной выдаче лекарств по рецепту. По его словам, на обеспечение амбулаторных больных россиян потребуется 500 миллиардов рублей в год, при условии, что промышленность сможет производить до 90% всех лекарств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...