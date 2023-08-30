Глава Минздрава оценил риск скачка цен на жизненно важные лекарства

Мурашко: в России нет риска скачка цен на жизненно важные лекарства

30 августа 2023 в 08:38 Размер текста - 17 +

Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП выросли ниже инфляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Резких скачков цен на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. URA.RU) в России не ожидается. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что цены на лекарства этой группы с начала года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции. «Цены на ЖНВЛП регулируются, поэтому скачков не ожидается», — приводит слова Мурашко РИА Новости. По его словам, с начала года цены на препараты выросли на 1,6%. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказывал, что Минздрав РФ просчитывал проект по бесплатной выдаче лекарств по рецепту. По его словам, на обеспечение амбулаторных больных россиян потребуется 500 миллиардов рублей в год, при условии, что промышленность сможет производить до 90% всех лекарств.

Резких скачков цен на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. URA.RU) в России не ожидается. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что цены на лекарства этой группы с начала года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции. «Цены на ЖНВЛП регулируются, поэтому скачков не ожидается», — приводит слова Мурашко РИА Новости. По его словам, с начала года цены на препараты выросли на 1,6%. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказывал, что Минздрав РФ просчитывал проект по бесплатной выдаче лекарств по рецепту. По его словам, на обеспечение амбулаторных больных россиян потребуется 500 миллиардов рублей в год, при условии, что промышленность сможет производить до 90% всех лекарств.