В Швеции предупредили иностранных наемников ВСУ о последствиях

Посольство РФ в Швеции: все иностранные наемники ВСУ понесут наказание

19 сентября 2023 в 03:41 Размер текста - 17 +

В российском посольстве РФ в Швеции заявляют, что быть наемником — это преступление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все иностранные наемники, в том числе шведы, которые зарабатывают, помогая Вооруженным силам Украины (ВСУ), будут наказаны в соответствии с российским и международным законодательством. Об этом заявили в российском посольстве РФ в Швеции, комментируя статью в газете Svenska dagbladet от 17 сентября. «Сколько раз мы объясняли и предупреждали: быть наемником — это преступление. Присоединение к бандеровцам вдвойне преступно», — говорится в комментарии в telegram-канале посольства. Сообщение было написано после выхода статьи о двух гражданах страны, которые сражаются за «международный легион Украины». В интервью они заявляют, что зарплату наемника (от 15000 до 25000 крон (примерно от 1300 до 2300 долларов) считают недостаточной. Им также не стыдно рассказывать о том, как были убиты или взяты в плен российские военнослужащие. Статья вышла в газете Svenska dagbladet от 17 сентября. Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что иностранные наемники, воюющие на стороне киевских властей, стали чаще убивать друг друга из-за бытовых конфликтов. В частности, по информации издания, британский наемник Дэниел Берк, пропавший в Запорожье в начале августа возможно был убит сослуживцами.

Все иностранные наемники, в том числе шведы, которые зарабатывают, помогая Вооруженным силам Украины (ВСУ), будут наказаны в соответствии с российским и международным законодательством. Об этом заявили в российском посольстве РФ в Швеции, комментируя статью в газете Svenska dagbladet от 17 сентября. «Сколько раз мы объясняли и предупреждали: быть наемником — это преступление. Присоединение к бандеровцам вдвойне преступно», — говорится в комментарии в telegram-канале посольства. Сообщение было написано после выхода статьи о двух гражданах страны, которые сражаются за «международный легион Украины». В интервью они заявляют, что зарплату наемника (от 15000 до 25000 крон (примерно от 1300 до 2300 долларов) считают недостаточной. Им также не стыдно рассказывать о том, как были убиты или взяты в плен российские военнослужащие. Статья вышла в газете Svenska dagbladet от 17 сентября. Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что иностранные наемники, воюющие на стороне киевских властей, стали чаще убивать друг друга из-за бытовых конфликтов. В частности, по информации издания, британский наемник Дэниел Берк, пропавший в Запорожье в начале августа возможно был убит сослуживцами.