Иностранные наемники, воюющие на стороне киевских властей, стали чаще убивать друг друга из-за бытовых конфликтов. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.
По информации издания, британский наемник Дэниел Берк, пропавший в Запорожье в начале августа, возможно, был убит сослуживцами. При этом украинская полиция допускает, что пропажа 35-летнего Берка связана с денежным конфликтом с другими членами Интернационального легиона теробороны Украины.
Кроме того, британский наемник Джордан Чадвик, тело которого было найдено в июне в водоеме со связанными за спиной руками, также мог стать жертвой иностранных бойцов. Согласно The Daily Telegraph, среди наемников на Украине нередко можно встретить лиц с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью.
Ранее командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВСУ не оставляют в живых раненых наемников НАТО. Они не оставляют их тела и тем более, не позволяют попасть им в плен.
Как неоднократно заявляли в Минобороны России, на стороне Украины сражаются иностранные наемники. В конце июля в ходе СВО было ликвидировано около 4990 наемников. Еще 4910 боевиков сбежали с фронта и покинули Украину.
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