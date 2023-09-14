Telegraph: иностранные наемники на Украине стали убивать друг друга

15 сентября 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

Западные «псы войны» стали гибнуть во время бытовых конфликтов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники, воюющие на стороне киевских властей, стали чаще убивать друг друга из-за бытовых конфликтов. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph. По информации издания, британский наемник Дэниел Берк, пропавший в Запорожье в начале августа, возможно, был убит сослуживцами. При этом украинская полиция допускает, что пропажа 35-летнего Берка связана с денежным конфликтом с другими членами Интернационального легиона теробороны Украины. Кроме того, британский наемник Джордан Чадвик, тело которого было найдено в июне в водоеме со связанными за спиной руками, также мог стать жертвой иностранных бойцов. Согласно The Daily Telegraph, среди наемников на Украине нередко можно встретить лиц с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью. Ранее командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВСУ не оставляют в живых раненых наемников НАТО. Они не оставляют их тела и тем более, не позволяют попасть им в плен. Как неоднократно заявляли в Минобороны России, на стороне Украины сражаются иностранные наемники. В конце июля в ходе СВО было ликвидировано около 4990 наемников. Еще 4910 боевиков сбежали с фронта и покинули Украину.

Иностранные наемники, воюющие на стороне киевских властей, стали чаще убивать друг друга из-за бытовых конфликтов. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph. По информации издания, британский наемник Дэниел Берк, пропавший в Запорожье в начале августа, возможно, был убит сослуживцами. При этом украинская полиция допускает, что пропажа 35-летнего Берка связана с денежным конфликтом с другими членами Интернационального легиона теробороны Украины. Кроме того, британский наемник Джордан Чадвик, тело которого было найдено в июне в водоеме со связанными за спиной руками, также мог стать жертвой иностранных бойцов. Согласно The Daily Telegraph, среди наемников на Украине нередко можно встретить лиц с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью. Ранее командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВСУ не оставляют в живых раненых наемников НАТО. Они не оставляют их тела и тем более, не позволяют попасть им в плен. Как неоднократно заявляли в Минобороны России, на стороне Украины сражаются иностранные наемники. В конце июля в ходе СВО было ликвидировано около 4990 наемников. Еще 4910 боевиков сбежали с фронта и покинули Украину.