Стало известно, сколько «зайцев» катается в автобусах Перми

Власти Перми поймали тысячи безбилетников

20 сентября 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

В Перми за полгода поймали более 11 тысяч безбилетников Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми тысячи горожан пользуются общественным транспортом, не оплачивая проезд. Информация об этом опубликована на сайте городского департамента транспорта. «В ходе проверок за полугодие составлено более 11 тысяч протоколов о неоплате проезда пассажирами. При этом, пассажиропоток увеличился с 93,9 млн до 114,9 млн человек», — указано на сайте ведомства. По данным дептранса, доходы отрасли увеличились до 2,34 млрд рублей. Но, сфера городского общественного транспорта остается дотационной. Дотации, по данным ведомства, составляют 688 млн рублей. Ранее власти Перми пообещали привести в порядок за осень 900 остановок общественного транспорта. Эту работу проводят сотрудники МКУ «Гортранс».

В Перми тысячи горожан пользуются общественным транспортом, не оплачивая проезд. Информация об этом опубликована на сайте городского департамента транспорта. «В ходе проверок за полугодие составлено более 11 тысяч протоколов о неоплате проезда пассажирами. При этом, пассажиропоток увеличился с 93,9 млн до 114,9 млн человек», — указано на сайте ведомства. По данным дептранса, доходы отрасли увеличились до 2,34 млрд рублей. Но, сфера городского общественного транспорта остается дотационной. Дотации, по данным ведомства, составляют 688 млн рублей. Ранее власти Перми пообещали привести в порядок за осень 900 остановок общественного транспорта. Эту работу проводят сотрудники МКУ «Гортранс».