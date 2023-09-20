Алиев заявил об итогах спецоперации Азербайджана в Карабахе

Ильхам Алиев заявил о выполненных целях операции в Нагорном Карабахе
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан за сутки достиг всех поставленных целей в «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.
«Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет», — заявил Ильхам Алиев во время своего обращения к азербайджанцам. Трансляция
Азербайджан начал спецоперацию в Карабахе 19 сентября. Однако уже спустя сутки вооруженного конфликта Баку и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности прекратить боевые действия.
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