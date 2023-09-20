Алиев заявил об итогах спецоперации Азербайджана в Карабахе

Алиев: Азербайджан достиг своих целей за сутки операции в Карабахе
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Ильхам Алиев заявил о выполненных целях операции в Нагорном Карабахе Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан за сутки достиг всех поставленных целей в «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.

«Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет», — заявил Ильхам Алиев во время своего обращения к азербайджанцам. Трансляция проходит на youtube-канале издания ARB24.

Азербайджан начал спецоперацию в Карабахе 19 сентября. Однако уже спустя сутки вооруженного конфликта Баку и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности прекратить боевые действия.

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Азербайджан за сутки достиг всех поставленных целей в «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев. «Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет», — заявил Ильхам Алиев во время своего обращения к азербайджанцам. Трансляция проходит на youtube-канале издания ARB24. Азербайджан начал спецоперацию в Карабахе 19 сентября. Однако уже спустя сутки вооруженного конфликта Баку и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности прекратить боевые действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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