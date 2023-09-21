Залужному грозит уголовное дело из-за действий на фронте

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НАТО. Москва. stock, Валерий Залужный, stock
Валерий Залужный рискует стать фигурантом дела о госизмене и военной халатности Фото:
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рискует стать фигурантом уголовного дела из-за провала украинской армии на юге страны из-за ненадлежащей обороны Херсонской области в 2022 году. Об этом со ссылкой на источники пишет издание BBC.

«Следователи приходили на беседу с Залужным. <…> Процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего еще нет, равно как не было и официального вызова на допрос. Но не исключено, что такой статус появится позже. <…> В узких политических кругах дело о ситуации на Юге уже называют „делом Залужного“», — передает издание со ссылкой на источники.

В статье подчеркнули, что провал ВСУ привел к потере Херсонской и Запорожской областей, а также к большим потерям украинской армии. Кроме того, журналисты BBC направляли запрос в Державное бюро расследований (ДБР), где им сообщили о расследование дела по факту госизмены и небрежного отношения к военной службе.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рискует стать фигурантом уголовного дела из-за провала украинской армии на юге страны из-за ненадлежащей обороны Херсонской области в 2022 году. Об этом со ссылкой на источники пишет издание BBC. «Следователи приходили на беседу с Залужным. <…> Процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего еще нет, равно как не было и официального вызова на допрос. Но не исключено, что такой статус появится позже. <…> В узких политических кругах дело о ситуации на Юге уже называют „делом Залужного“», — передает издание со ссылкой на источники. В статье подчеркнули, что провал ВСУ привел к потере Херсонской и Запорожской областей, а также к большим потерям украинской армии. Кроме того, журналисты BBC направляли запрос в Державное бюро расследований (ДБР), где им сообщили о расследование дела по факту госизмены и небрежного отношения к военной службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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