Залужному грозит уголовное дело из-за действий на фронте

21 сентября 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный рискует стать фигурантом дела о госизмене и военной халатности Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рискует стать фигурантом уголовного дела из-за провала украинской армии на юге страны из-за ненадлежащей обороны Херсонской области в 2022 году. Об этом со ссылкой на источники пишет издание BBC. «Следователи приходили на беседу с Залужным. <…> Процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего еще нет, равно как не было и официального вызова на допрос. Но не исключено, что такой статус появится позже. <…> В узких политических кругах дело о ситуации на Юге уже называют „делом Залужного“», — передает издание со ссылкой на источники. В статье подчеркнули, что провал ВСУ привел к потере Херсонской и Запорожской областей, а также к большим потерям украинской армии. Кроме того, журналисты BBC направляли запрос в Державное бюро расследований (ДБР), где им сообщили о расследование дела по факту госизмены и небрежного отношения к военной службе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рискует стать фигурантом уголовного дела из-за провала украинской армии на юге страны из-за ненадлежащей обороны Херсонской области в 2022 году. Об этом со ссылкой на источники пишет издание BBC. «Следователи приходили на беседу с Залужным. <…> Процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего еще нет, равно как не было и официального вызова на допрос. Но не исключено, что такой статус появится позже. <…> В узких политических кругах дело о ситуации на Юге уже называют „делом Залужного“», — передает издание со ссылкой на источники. В статье подчеркнули, что провал ВСУ привел к потере Херсонской и Запорожской областей, а также к большим потерям украинской армии. Кроме того, журналисты BBC направляли запрос в Державное бюро расследований (ДБР), где им сообщили о расследование дела по факту госизмены и небрежного отношения к военной службе.