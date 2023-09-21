Россияне рванули брать ипотеку после повышения ключевой ставки

Число ипотечных кредитов в России выросло на порядка 30% после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% в августе. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
«Объем выданных кредитов примерно на 30% превысил значение июля и достиг рекордных 849 миллиардов рублей. Это вызвано стремлением населения вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса рубля», — говорится в сообщении банка, опубликованном в telegram-канале.
Также в ЦБ объяснил это тем, что граждане ждут ужесточения условий льготных программ по ипотеке и повышения первоначального взноса с 15 до 20%. Кроме того, заемщики хотят успеть взять кредит до того, вслед за ключевой вырастет предодобренная ставка.
Центробанк повысил ключевую ставку до 12% годовых в середине августа. Спустя месяц показатель вырос до 13%. Позже директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что количество заявок на приобретение квартир в новостройках выросло на 113%.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.