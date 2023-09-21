21 сентября 2023

Россияне рванули брать ипотеку после повышения ключевой ставки

ЦБ РФ: число ипотечных кредитов в августе выросло на 30% в сравнении с июлем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
В России резко возросло количество ипотек после повышения ключевой ставки Фото:

Число ипотечных кредитов в России выросло на порядка 30% после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% в августе. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

«Объем выданных кредитов примерно на 30% превысил значение июля и достиг рекордных 849 миллиардов рублей. Это вызвано стремлением населения вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса рубля», — говорится в сообщении банка, опубликованном в telegram-канале.

Также в ЦБ объяснил это тем, что граждане ждут ужесточения условий льготных программ по ипотеке и повышения первоначального взноса с 15 до 20%. Кроме того, заемщики хотят успеть взять кредит до того, вслед за ключевой вырастет предодобренная ставка.

Центробанк повысил ключевую ставку до 12% годовых в середине августа. Спустя месяц показатель вырос до 13%. Позже директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что количество заявок на приобретение квартир в новостройках выросло на 113%.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число ипотечных кредитов в России выросло на порядка 30% после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% в августе. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. «Объем выданных кредитов примерно на 30% превысил значение июля и достиг рекордных 849 миллиардов рублей. Это вызвано стремлением населения вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса рубля», — говорится в сообщении банка, опубликованном в telegram-канале. Также в ЦБ объяснил это тем, что граждане ждут ужесточения условий льготных программ по ипотеке и повышения первоначального взноса с 15 до 20%. Кроме того, заемщики хотят успеть взять кредит до того, вслед за ключевой вырастет предодобренная ставка. Центробанк повысил ключевую ставку до 12% годовых в середине августа. Спустя месяц показатель вырос до 13%. Позже директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что количество заявок на приобретение квартир в новостройках выросло на 113%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...