Армия и оружие

Боец ВС РФ спасал раненых, убегая от десятка дронов

26 ноября 2025 в 08:18
ВС РФ отразили атаку 12 FPV-дронов под Затишьем

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Группа эвакуации ВС РФ успешно отразила атаку 12 FPV-дронов во время освобождения населенного пункта Затишье в Запорожской области. Об этом сообщил санитарный инструктор с позывным Фрол.

«Мы с товарищем пошли по задаче к раненым бойцам оказать помощь. Пока шли, на нас напали 12 FPV-дронов — мы бегали очень долго по лесопосадке от них, но нашли укрытие», — сообщил военнослужащий. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что медицинские подразделения постоянно находятся под прицелом противника.

24 ноября подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области, что позволило российским военным вплотную подойти к Гуляйполю, говорится в сообщении 360.ru В ходе боев за населенный пункт были поражены подразделения двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков противника.

