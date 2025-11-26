Боец ВС РФ спасал раненых, убегая от десятка дронов

Группа эвакуации ВС РФ успешно отразила атаку 12 FPV-дронов во время освобождения населенного пункта Затишье в Запорожской области. Об этом сообщил санитарный инструктор с позывным Фрол.

«Мы с товарищем пошли по задаче к раненым бойцам оказать помощь. Пока шли, на нас напали 12 FPV-дронов — мы бегали очень долго по лесопосадке от них, но нашли укрытие», — сообщил военнослужащий. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что медицинские подразделения постоянно находятся под прицелом противника.