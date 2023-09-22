Правительство раскрыло, когда будет доступна оплата в метро с помощью биометрии

«Ведомости»: с 1 декабря будет доступен биоэквайринг и оплата в метро

Слепки лица и голоса будут храниться в базе ЕБС Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Граждане страны, чьи слепки лица и голоса находятся в Единой биометрической системе (ЕБС) с 1 декабря смогут оплачивать проезд в метро с помощью биометрии, а также совершать покупки в магазинах. Такое решение было принято на совещании правительства.

«Плата за проезд с помощью биометрии в столичном метро, а также за товары и услуги в онлайн- и офлайн-магазинах станет доступна широкому кругу граждан с 1 декабря. Россияне смогут воспользоваться таким способом оплаты, если их слепки лица и голоса находятся в Единой биометрической системе», — передают «Ведомости» содержание прошедшего совещания. Первое время оплата покупок по биометрии будет ограничена 2500 рублей. Чтобы воспользоваться ей, необходимо также иметь подтвержденную запись на «Госуслугах» и приложение «СБПэй».

В планах так же запустить сервисы по открытию бизнеса онлайн и оформлению для этих целей электронной подписи, а так же возможность подтверждения личности пассажиров при посадке в поезда. Отмечается, что ЕБС хранит только слепки лица и голоса, персональные данные граждан в ней отсутствуют.

Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас опроверг информацию о принудительном сборе биометрических данных. По его словам, граждане России имеют право предоставлять биометрию, но не обязаны это делать.