В Совфеде раскрыли, будут ли принудительно собирать биометрические данные россиян

Сенатор Клишас: россияне в любое время могут отказаться от сбора биометрии

02 сентября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Отказаться от сбора биометрических данных можно в любое время Фото: Илья Московец © URA.RU Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас опроверг информацию о принудительном сборе биометрических данных. По его словам, граждане России имеют право предоставлять биометрию, но не обязаны это делать. «Информация о том, что биометрию будут собирать принудительно, не соответствует действующему законодательству. С первого июня 2023 года запрещена регистрация биометрических персональных данных в собственных информационных системах организаций. Вся собранная ранее биометрия до 30 сентября 2023 года будет передана в Единую систему. Закон установил право граждан на предоставление данных, но никак не обязанность», — написал Клишас в своем telegram-канале. Как уточнил сенатор, граждане могут в любое время отказаться от сбора и хранения биометрии. «Каждый может отказаться от обработки, подав заявление в МФЦ, либо, наоборот, позволить использовать данные для подтверждения личности», — подчеркнул он. Ранее в мессенджерах россиянам сообщали, что, если не удалить данные биометрии до 31 августа, это приведет к чипированию. В МФЦ Свердловской области опровергли эту информацию, уточнив, что под биометрией подразумеваются только запись голоса и фото.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас опроверг информацию о принудительном сборе биометрических данных. По его словам, граждане России имеют право предоставлять биометрию, но не обязаны это делать. «Информация о том, что биометрию будут собирать принудительно, не соответствует действующему законодательству. С первого июня 2023 года запрещена регистрация биометрических персональных данных в собственных информационных системах организаций. Вся собранная ранее биометрия до 30 сентября 2023 года будет передана в Единую систему. Закон установил право граждан на предоставление данных, но никак не обязанность», — написал Клишас в своем telegram-канале. Как уточнил сенатор, граждане могут в любое время отказаться от сбора и хранения биометрии. «Каждый может отказаться от обработки, подав заявление в МФЦ, либо, наоборот, позволить использовать данные для подтверждения личности», — подчеркнул он. Ранее в мессенджерах россиянам сообщали, что, если не удалить данные биометрии до 31 августа, это приведет к чипированию. В МФЦ Свердловской области опровергли эту информацию, уточнив, что под биометрией подразумеваются только запись голоса и фото.