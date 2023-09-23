В Госдуме придумали новую льготы для беременных

Слуцкий предложил обслуживать беременных в аэропортах без очереди

24 сентября 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

В аэропортах нет ни единого правила по обслуживанию беременных пассажирок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для беременных необходимо предусмотреть отдельные стойки регистрации в аэропортах, чтобы их могли обслуживаться без очереди. Об этом URA.RU заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующее письмо направлено министру транспорта РФ Виталию Савельеву. «Мы предлагаем организовать во всех аэропортах России специальные стойки для регистрации, через которые беременные смогут проходить без очереди. Такое правило поддержано и врачами, так как длительное пребывание будущей матери в положении стоя не рекомендуется. В настоящее время ряд перевозчиков предоставляют дополнительную платную услугу по индивидуальному сопровождению в аэропорту. Бесплатно пройти предполетные и послеполетные процедуры можно лишь у некоторых компаний-перевозчиков. Единого подхода по организации комфортных процедур регистрации в аэропортах для беременных женщин нет», — заявили в пресс-службе фракции ЛДПР. По словам Леонида Слуцкого, такая мера соответствует вектору увеличения рождаемости в России. «Оказание всесторонней помощи женщинам, будущим матерям — одна из главных задач национальной политики, в том числе проекта „Демография“. Уступать место беременной женщине — норма этики и морали, а не положение закона. Однако государство обязано всячески охранять и поощрять право женщин на материнство. Дополнительная мера в сфере транспортных перевозок — залог успешной реализации политики государства в целях формирования благоприятных условий для женщин. Они главное звено в повышении демографической конъюнктуры страны», — сказал Леонид Слуцкий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для беременных необходимо предусмотреть отдельные стойки регистрации в аэропортах, чтобы их могли обслуживаться без очереди. Об этом URA.RU заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующее письмо направлено министру транспорта РФ Виталию Савельеву. «Мы предлагаем организовать во всех аэропортах России специальные стойки для регистрации, через которые беременные смогут проходить без очереди. Такое правило поддержано и врачами, так как длительное пребывание будущей матери в положении стоя не рекомендуется. В настоящее время ряд перевозчиков предоставляют дополнительную платную услугу по индивидуальному сопровождению в аэропорту. Бесплатно пройти предполетные и послеполетные процедуры можно лишь у некоторых компаний-перевозчиков. Единого подхода по организации комфортных процедур регистрации в аэропортах для беременных женщин нет», — заявили в пресс-службе фракции ЛДПР. По словам Леонида Слуцкого, такая мера соответствует вектору увеличения рождаемости в России. «Оказание всесторонней помощи женщинам, будущим матерям — одна из главных задач национальной политики, в том числе проекта „Демография“. Уступать место беременной женщине — норма этики и морали, а не положение закона. Однако государство обязано всячески охранять и поощрять право женщин на материнство. Дополнительная мера в сфере транспортных перевозок — залог успешной реализации политики государства в целях формирования благоприятных условий для женщин. Они главное звено в повышении демографической конъюнктуры страны», — сказал Леонид Слуцкий.