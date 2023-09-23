23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Кургане очистят берег Тобола от токсичных отходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж "Бабьи пески". Курган , река, катамаран, река тобол
Мэрия Кургана ищет подрядчика, который очистит берег Тобола от нефтепродуктов Фото:

Власти Кургана ищут подрядчика для разработки проекта очистки от нефтепродуктов берега реки Тобол в поселке Энергетики. Об этом говорится в документации тендера.

«Выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации земель вблизи реки Тобол в районе мемориала „Царево городище“ в Кургане. Начальная цена контракта 7 миллионов рублей», — указано в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Загрязненный участок берега Тобола находится в водоохранной зоне. В документации написано, что по предварительным данным земля здесь загрязнена нефтепродуктами.

Ранее в Кургане у мемориала «Царево городище» на берегу Тобола концентрация нефтепродуктов в месте фильтрации составила 7500 и 4800 мг/кг. Это больше нормы в 375 и в 240 раз соответственно.

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Власти Кургана ищут подрядчика для разработки проекта очистки от нефтепродуктов берега реки Тобол в поселке Энергетики. Об этом говорится в документации тендера. «Выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации земель вблизи реки Тобол в районе мемориала „Царево городище“ в Кургане. Начальная цена контракта 7 миллионов рублей», — указано в документации, опубликованной на сайте госзакупок. Загрязненный участок берега Тобола находится в водоохранной зоне. В документации написано, что по предварительным данным земля здесь загрязнена нефтепродуктами. Ранее в Кургане у мемориала «Царево городище» на берегу Тобола концентрация нефтепродуктов в месте фильтрации составила 7500 и 4800 мг/кг. Это больше нормы в 375 и в 240 раз соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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