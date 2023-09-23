В Кургане очистят берег Тобола от токсичных отходов

Власти Кургана ищут подрядчика для разработки проекта очистки от нефтепродуктов берега реки Тобол в поселке Энергетики. Об этом говорится в документации тендера.
«Выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации земель вблизи реки Тобол в районе мемориала „Царево городище“ в Кургане. Начальная цена контракта 7 миллионов рублей», — указано в документации, опубликованной на сайте госзакупок.
Загрязненный участок берега Тобола находится в водоохранной зоне. В документации написано, что по предварительным данным земля здесь загрязнена нефтепродуктами.
Ранее в Кургане у мемориала «Царево городище» на берегу Тобола концентрация нефтепродуктов в месте фильтрации составила 7500 и 4800 мг/кг. Это больше нормы в 375 и в 240 раз соответственно.
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