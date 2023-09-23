В Кургане очистят берег Тобола от токсичных отходов

24 сентября 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана ищет подрядчика, который очистит берег Тобола от нефтепродуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана ищут подрядчика для разработки проекта очистки от нефтепродуктов берега реки Тобол в поселке Энергетики. Об этом говорится в документации тендера. «Выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации земель вблизи реки Тобол в районе мемориала „Царево городище“ в Кургане. Начальная цена контракта 7 миллионов рублей», — указано в документации, опубликованной на сайте госзакупок. Загрязненный участок берега Тобола находится в водоохранной зоне. В документации написано, что по предварительным данным земля здесь загрязнена нефтепродуктами. Ранее в Кургане у мемориала «Царево городище» на берегу Тобола концентрация нефтепродуктов в месте фильтрации составила 7500 и 4800 мг/кг. Это больше нормы в 375 и в 240 раз соответственно.

Власти Кургана ищут подрядчика для разработки проекта очистки от нефтепродуктов берега реки Тобол в поселке Энергетики. Об этом говорится в документации тендера. «Выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации земель вблизи реки Тобол в районе мемориала „Царево городище“ в Кургане. Начальная цена контракта 7 миллионов рублей», — указано в документации, опубликованной на сайте госзакупок. Загрязненный участок берега Тобола находится в водоохранной зоне. В документации написано, что по предварительным данным земля здесь загрязнена нефтепродуктами. Ранее в Кургане у мемориала «Царево городище» на берегу Тобола концентрация нефтепродуктов в месте фильтрации составила 7500 и 4800 мг/кг. Это больше нормы в 375 и в 240 раз соответственно.