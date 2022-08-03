В Кургане недалеко от пляжа нашли токсичные отходы

Выше по течению реки Тобол за пляжем «Бабьи пески» подтвердили наличие нефтепродуктов в воде и почве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские специалисты подтвердили наличие нефтепродуктов, являющихся токсичными отходами, в реке Тобол и на ее береговой линии. Место загрязнения находится в районе парка «Царево Городище», ниже по течению расположен пляж «Бабьи пески». Об этом в ответ на запрос URA.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

«По результатам проведенных анализов природной воды, содержание нефтепродуктов в реке Тобол в месте фильтрации на береговой линии составило 0,33 мг/кубический дм, что превышает показатели токсичных отходов выше и ниже места фильтрации в 6,6 раз», — говорится в результатах проверки. В том числе, по результатам анализов почвы, концентрация нефтепродуктов в береговой линии Тобола в месте фильтрации составила 7500 и 4800 мг/кг. Это больше нормы в 375 и в 240 раз соответственно, отмечают специалисты.

Цель обследования — проверить информацию о возможной угрозе причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также животным, растениям и окружающей среде. «Результаты проб направлены в областную прокуратуру для рассмотрения и принятия мер», — говорится в сообщении.

Также Росприроднадзор предупредил АО «Водный Союз» о поступлении нефтепродуктов в воду реки Тобол. В компании ответили, что в пробах питьевой и природный воды централизованной системы ОСВ Центр города превышений многолетних мониторинговых наблюдений по показателю «нефтепродукты» не найдено.

До этого URA.RU сообщало, что курганец заявил о разливе нефтепродуктов и загрязнении ими реки Тобол в районе «Царева Городища». Ниже по течению реки от места загрязнения расположены пляжи «Бабьи пески», «КЗКТ» и «Кировский».