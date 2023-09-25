Челябинские депутаты поговорили со школьниками о важном

Депутаты рассказали школьникам о значении выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области региональные депутаты провели в школах уроки «Разговоры о важном». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона. В школе № 116 с учениками занимался спикер законодательного собрания Олег Гербер.

«Эти уроки проводили и президент России Владимир Путин, и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подключились и депутаты законодательного собрания к проекту. Уверен, что в мы будем принимать участие в „Разговорах о важном“ и дальше и разговаривать на совершенно разные темы. Судя по глазам ребят, им такое общение интересно и необходимо», — заявил Олег Гербер.

В гимназии № 26 урок провел вице-спикер Павел Киселев, в гимназии № 96 — депутат Анатолий Брагин, в челябинской школе № 112 — Евгений Илле. В Златоусте к проекту присоединилась депутат областного парламента Татьяна Кузнецова, которая встретилась с учениками школы № 90.

Участие депутатов во внеурочных занятиях «Разговоры о важном» осуществляется в рамках проекта «Парламентский урок», который реализуется законодательным собранием региона с 2009 года. Занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование у детей базовых национальных ценностей.