Путин повысил зарплаты россиянам с 1 октября

26 сентября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

С 1 октября некоторым категориям госслужащих повысят зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 октября 2023 года зарплаты некоторых категорий госслужащих будут проиндексированы на 5,5%. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ». «В целях обеспечения социальных гарантий <…> постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в указе . Документ размещен на официальном портале правовой информации. Ранее сообщалось, что с 1 октября в Свердловской области размер окладов госслужащих вырастет в 1,109 раза. В департаменте информполитики региона объяснили, что индексация зарплат проводится ежегодно в связи с инфляцией.

С 1 октября 2023 года зарплаты некоторых категорий госслужащих будут проиндексированы на 5,5%. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ». «В целях обеспечения социальных гарантий <…> постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в указе. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Ранее сообщалось, что с 1 октября в Свердловской области размер окладов госслужащих вырастет в 1,109 раза. В департаменте информполитики региона объяснили, что индексация зарплат проводится ежегодно в связи с инфляцией.