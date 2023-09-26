Путин повысил зарплаты россиянам с 1 октября

С 1 октября 2023 года зарплаты некоторых категорий госслужащих будут проиндексированы на 5,5%. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ».
«В целях обеспечения социальных гарантий <…> постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в
Ранее сообщалось, что с 1 октября в Свердловской области размер окладов госслужащих вырастет в 1,109 раза. В департаменте информполитики региона объяснили, что индексация зарплат проводится ежегодно в связи с инфляцией.
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