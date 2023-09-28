Seznam Zpravy: в Чехии боятся неготовности страны к войне с Россией

29 сентября 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Голосование правительства Чехии по новой оборонной стратегии пройдет в октябре Фото: Владимир Васин © URA.RU Новая оборонная стратегия Чехии определила Россию как самую серьезную угрозу, из-за чего главной задачей чешской политики стала подготовка к длительным военным конфликтам. Данный документ уже одобрил Совбез республики на прошлой неделе. «Вероятность военного нападения на Чехию или одно из государств НАТО и ЕС является самой высокой со времен окончания холодной войны. Россия будет представлять самую серьезную угрозу безопасности Чехии и ее союзников в долгосрочной перспективе», — пишет издание Seznam Zpravy со ссылкой на документы Минобороны Чехии. Государственный Совет безопасности уже как неделю одобрил новую стратегию. Голосование пройдет в октябре 2023 года. Основным посылом стратегии стала подготовка к военным действиям против России. «В результате [действий] России основной задачей оборонной политики Чехии является всесторонняя подготовка к длительной, высокоинтенсивной оборонительной войне с технологически развитым противником, оснащенным ядерным оружием», — говорится в документе. Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский потребовал от России гарантий того, что она не нападет на своих соседей. Также он отметил, что нужно подумать о гарантиях безопасности для России, которые Запад может ей предоставить, когда возобновятся переговоры по Украине, передают MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новая оборонная стратегия Чехии определила Россию как самую серьезную угрозу, из-за чего главной задачей чешской политики стала подготовка к длительным военным конфликтам. Данный документ уже одобрил Совбез республики на прошлой неделе. «Вероятность военного нападения на Чехию или одно из государств НАТО и ЕС является самой высокой со времен окончания холодной войны. Россия будет представлять самую серьезную угрозу безопасности Чехии и ее союзников в долгосрочной перспективе», — пишет издание Seznam Zpravy со ссылкой на документы Минобороны Чехии. Государственный Совет безопасности уже как неделю одобрил новую стратегию. Голосование пройдет в октябре 2023 года. Основным посылом стратегии стала подготовка к военным действиям против России. «В результате [действий] России основной задачей оборонной политики Чехии является всесторонняя подготовка к длительной, высокоинтенсивной оборонительной войне с технологически развитым противником, оснащенным ядерным оружием», — говорится в документе. Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский потребовал от России гарантий того, что она не нападет на своих соседей. Также он отметил, что нужно подумать о гарантиях безопасности для России, которые Запад может ей предоставить, когда возобновятся переговоры по Украине, передают MK.RU.