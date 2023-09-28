28 сентября 2023

Seznam Zpravy: в Чехии боятся неготовности страны к войне с Россией

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Чехия.
Голосование правительства Чехии по новой оборонной стратегии пройдет в октябре Фото:

Новая оборонная стратегия Чехии определила Россию как самую серьезную угрозу, из-за чего главной задачей чешской политики стала подготовка к длительным военным конфликтам. Данный документ уже одобрил Совбез республики на прошлой неделе.

«Вероятность военного нападения на Чехию или одно из государств НАТО и ЕС является самой высокой со времен окончания холодной войны. Россия будет представлять самую серьезную угрозу безопасности Чехии и ее союзников в долгосрочной перспективе», — пишет издание Seznam Zpravy со ссылкой на документы Минобороны Чехии.

Государственный Совет безопасности уже как неделю одобрил новую стратегию. Голосование пройдет в октябре 2023 года.

Основным посылом стратегии стала подготовка к военным действиям против России. «В результате [действий] России основной задачей оборонной политики Чехии является всесторонняя подготовка к длительной, высокоинтенсивной оборонительной войне с технологически развитым противником, оснащенным ядерным оружием», — говорится в документе.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский потребовал от России гарантий того, что она не нападет на своих соседей. Также он отметил, что нужно подумать о гарантиях безопасности для России, которые Запад может ей предоставить, когда возобновятся переговоры по Украине, передают MK.RU.

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Новая оборонная стратегия Чехии определила Россию как самую серьезную угрозу, из-за чего главной задачей чешской политики стала подготовка к длительным военным конфликтам. Данный документ уже одобрил Совбез республики на прошлой неделе. «Вероятность военного нападения на Чехию или одно из государств НАТО и ЕС является самой высокой со времен окончания холодной войны. Россия будет представлять самую серьезную угрозу безопасности Чехии и ее союзников в долгосрочной перспективе», — пишет издание Seznam Zpravy со ссылкой на документы Минобороны Чехии. Государственный Совет безопасности уже как неделю одобрил новую стратегию. Голосование пройдет в октябре 2023 года. Основным посылом стратегии стала подготовка к военным действиям против России. «В результате [действий] России основной задачей оборонной политики Чехии является всесторонняя подготовка к длительной, высокоинтенсивной оборонительной войне с технологически развитым противником, оснащенным ядерным оружием», — говорится в документе. Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский потребовал от России гарантий того, что она не нападет на своих соседей. Также он отметил, что нужно подумать о гарантиях безопасности для России, которые Запад может ей предоставить, когда возобновятся переговоры по Украине, передают MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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