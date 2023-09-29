Власти РФ попросили не летать на части самолетов из-за опасности

Росавиация попросила авиакомпании не использовать для полетов за рубеж самолеты, находящиеся по санкциями США и ЕС из-за опасности их ареста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в крупной авиакомпании.
«Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, находится под санкциями США и ЕС) для полетов за границу из-за риска их ареста», — сообщили в издании со ссылкой на источник. Кроме того, собеседник агентства добавил, что из-за такой опасности 29 сентября в Минтрансе пройдет совещание.
В компании авиакомпании S7 изданию отметили, что до момента получения от российских властей на перелеты за рубеж, часть международных рейсов задерживается. Среди них рейсы в Дубай, Бангкок и Ургенч.
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