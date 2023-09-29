Путин впервые почтил память зэков, погибших в зоне СВО

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин почтил память осужденных, погибших в зоне СВО Фото:
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными, совершившими подвиг под селом Урожайным в ДНР, впервые почтил память осужденных, погибших в зоне СВО. По его словам, они искупили свою вину.

«Перед тем, как мы с вами начнем разговор, предлагаю почтить память осужденных минутой молчания», — сказал Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Он отметил, что погибшие искупили вину.

Президент также отметил, что каждый в жизни имеет право на ошибку. Власти РФ, по его словам, окажут необходимую помощь близким осужденных.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными, совершившими подвиг под селом Урожайным в ДНР, впервые почтил память осужденных, погибших в зоне СВО. По его словам, они искупили свою вину. «Перед тем, как мы с вами начнем разговор, предлагаю почтить память осужденных минутой молчания», — сказал Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Он отметил, что погибшие искупили вину. Президент также отметил, что каждый в жизни имеет право на ошибку. Власти РФ, по его словам, окажут необходимую помощь близким осужденных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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