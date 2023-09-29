Путин впервые почтил память зэков, погибших в зоне СВО 29 сентября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 + Владимир Путин почтил память осужденных, погибших в зоне СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными, совершившими подвиг под селом Урожайным в ДНР, впервые почтил память осужденных, погибших в зоне СВО. По его словам, они искупили свою вину. «Перед тем, как мы с вами начнем разговор, предлагаю почтить память осужденных минутой молчания», — сказал Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Он отметил, что погибшие искупили вину. Президент также отметил, что каждый в жизни имеет право на ошибку. Власти РФ, по его словам, окажут необходимую помощь близким осужденных. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными, совершившими подвиг под селом Урожайным в ДНР, впервые почтил память осужденных, погибших в зоне СВО. По его словам, они искупили свою вину. «Перед тем, как мы с вами начнем разговор, предлагаю почтить память осужденных минутой молчания», — сказал Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Он отметил, что погибшие искупили вину. Президент также отметил, что каждый в жизни имеет право на ошибку. Власти РФ, по его словам, окажут необходимую помощь близким осужденных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям