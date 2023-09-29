Путин впервые почтил память зэков, погибших в зоне СВО

Владимир Путин почтил память осужденных, погибших в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными, совершившими подвиг под селом Урожайным в ДНР, впервые почтил память осужденных, погибших в зоне СВО. По его словам, они искупили свою вину.
«Перед тем, как мы с вами начнем разговор, предлагаю почтить память осужденных минутой молчания», — сказал Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Он отметил, что погибшие искупили вину.
Президент также отметил, что каждый в жизни имеет право на ошибку. Власти РФ, по его словам, окажут необходимую помощь близким осужденных.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!