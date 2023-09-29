29 сентября 2023

В сосисках «Сливушки» нашли коготь крысы

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Дегустация нового меню в школе №55. Екатеринбург, столовая, сосиски, общепит, еда, питание, школьное питание
Колбасные изделия были произведены в ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимире Фото:

В сосисках российского бренда «Сливушки» был обнаружен коготь крысы. Об этом говорится в документе Генпрокуратуры РФ.

«В адрес управления Роспотребнадзора по Владимирской области поступили сведения с приложением фотоматериалов <…> по вопросу приобретения некачественной продукции. В сосисках „Сливушки“ обнаружены посторонние включения в виде когтя крысы», — текст документа приводят «Известия». Колбасные изделия были произведены в ЗАО «Стародворские колбасы» город Владимир.

Зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов пояснил, что в условиях моратория на проверки на предприятиях снижают контроль на производстве. В результате в сырье может попасть предмет, насекомое или животное. «Одно дело, когда в продукции находят пластик или упаковку, совсем другое, если речь идет о крысах. Это говорит о том, что на предприятия очень серьезные проблемы с соблюдением правил безопасности», — подчеркнул Павлов.

Ранее в ветчине «Столичная» от бренда «Вязанка» был обнаружен геном вируса африканской чумы свиней. Продукция производится ЗАО «Стародворские колбасы» в городе Владимире.

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В сосисках российского бренда «Сливушки» был обнаружен коготь крысы. Об этом говорится в документе Генпрокуратуры РФ. «В адрес управления Роспотребнадзора по Владимирской области поступили сведения с приложением фотоматериалов <…> по вопросу приобретения некачественной продукции. В сосисках „Сливушки“ обнаружены посторонние включения в виде когтя крысы», — текст документа приводят «Известия». Колбасные изделия были произведены в ЗАО «Стародворские колбасы» город Владимир. Зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов пояснил, что в условиях моратория на проверки на предприятиях снижают контроль на производстве. В результате в сырье может попасть предмет, насекомое или животное. «Одно дело, когда в продукции находят пластик или упаковку, совсем другое, если речь идет о крысах. Это говорит о том, что на предприятия очень серьезные проблемы с соблюдением правил безопасности», — подчеркнул Павлов. Ранее в ветчине «Столичная» от бренда «Вязанка» был обнаружен геном вируса африканской чумы свиней. Продукция производится ЗАО «Стародворские колбасы» в городе Владимире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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