В сосисках «Сливушки» нашли коготь крысы

30 сентября 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

Колбасные изделия были произведены в ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимире Фото: Анна Майорова © URA.RU В сосисках российского бренда «Сливушки» был обнаружен коготь крысы. Об этом говорится в документе Генпрокуратуры РФ. «В адрес управления Роспотребнадзора по Владимирской области поступили сведения с приложением фотоматериалов <…> по вопросу приобретения некачественной продукции. В сосисках „Сливушки“ обнаружены посторонние включения в виде когтя крысы», — текст документа приводят «Известия». Колбасные изделия были произведены в ЗАО «Стародворские колбасы» город Владимир. Зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов пояснил, что в условиях моратория на проверки на предприятиях снижают контроль на производстве. В результате в сырье может попасть предмет, насекомое или животное. «Одно дело, когда в продукции находят пластик или упаковку, совсем другое, если речь идет о крысах. Это говорит о том, что на предприятия очень серьезные проблемы с соблюдением правил безопасности», — подчеркнул Павлов. Ранее в ветчине «Столичная» от бренда «Вязанка» был обнаружен геном вируса африканской чумы свиней. Продукция производится ЗАО «Стародворские колбасы» в городе Владимире.

В сосисках российского бренда «Сливушки» был обнаружен коготь крысы. Об этом говорится в документе Генпрокуратуры РФ. «В адрес управления Роспотребнадзора по Владимирской области поступили сведения с приложением фотоматериалов <…> по вопросу приобретения некачественной продукции. В сосисках „Сливушки“ обнаружены посторонние включения в виде когтя крысы», — текст документа приводят «Известия». Колбасные изделия были произведены в ЗАО «Стародворские колбасы» город Владимир. Зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов пояснил, что в условиях моратория на проверки на предприятиях снижают контроль на производстве. В результате в сырье может попасть предмет, насекомое или животное. «Одно дело, когда в продукции находят пластик или упаковку, совсем другое, если речь идет о крысах. Это говорит о том, что на предприятия очень серьезные проблемы с соблюдением правил безопасности», — подчеркнул Павлов. Ранее в ветчине «Столичная» от бренда «Вязанка» был обнаружен геном вируса африканской чумы свиней. Продукция производится ЗАО «Стародворские колбасы» в городе Владимире.