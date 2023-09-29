В сосисках «Сливушки» нашли коготь крысы

В сосисках российского бренда «Сливушки» был обнаружен коготь крысы. Об этом говорится в документе Генпрокуратуры РФ.
«В адрес управления Роспотребнадзора по Владимирской области поступили сведения с приложением фотоматериалов <…> по вопросу приобретения некачественной продукции. В сосисках „Сливушки“ обнаружены посторонние включения в виде когтя крысы», — текст документа приводят «Известия». Колбасные изделия были произведены в ЗАО «Стародворские колбасы» город Владимир.
Зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов пояснил, что в условиях моратория на проверки на предприятиях снижают контроль на производстве. В результате в сырье может попасть предмет, насекомое или животное. «Одно дело, когда в продукции находят пластик или упаковку, совсем другое, если речь идет о крысах. Это говорит о том, что на предприятия очень серьезные проблемы с соблюдением правил безопасности», — подчеркнул Павлов.
Ранее в ветчине «Столичная» от бренда «Вязанка» был обнаружен геном вируса африканской чумы свиней. Продукция производится ЗАО «Стародворские колбасы» в городе Владимире.
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