В ветчине «Вязанка» нашли африканскую чуму свиней

20 сентября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Ветчина с чумой попала на прилавки магазинов в нескольких районах Якутии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ветчине «Столичная» от бренда «Вязанка» нашли геном вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении департамента ветеринарии Республики Саха, где нашли зараженный продукт. «Поступила информация от ГБУ „Центр ветеринарии Владимирской области“ об обнаружении генома вируса АЧС в ветчине „Столичная“. Продукция принадлежит бренду „Вязанка“ и была произведена в ЗАО „Стародворские колбасы“ в городе Владимир», — говорится в сообщении департамента в Telegram . Ветчину с чумой привезли из Новосибирской и Владимирской областей, она успела попасть на прилавки в нескольких районах Якутии, в том числе и в региональной столице. Всю партию изъяли, позже ее сожгут. Африканская чума свиней (АЧС) — это вирусное заболевание, которое поражает домашних и диких свиней. Оно не представляет угрозы для человека, но может вызвать массовую гибель животных. Ранее вирус нашли на заводе той же компании во Владимире, зараженное мясо также уничтожили, а на предприятии ввели карантин.

В ветчине «Столичная» от бренда «Вязанка» нашли геном вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении департамента ветеринарии Республики Саха, где нашли зараженный продукт. «Поступила информация от ГБУ „Центр ветеринарии Владимирской области“ об обнаружении генома вируса АЧС в ветчине „Столичная“. Продукция принадлежит бренду „Вязанка“ и была произведена в ЗАО „Стародворские колбасы“ в городе Владимир», — говорится в сообщении департамента в Telegram. Ветчину с чумой привезли из Новосибирской и Владимирской областей, она успела попасть на прилавки в нескольких районах Якутии, в том числе и в региональной столице. Всю партию изъяли, позже ее сожгут. Африканская чума свиней (АЧС) — это вирусное заболевание, которое поражает домашних и диких свиней. Оно не представляет угрозы для человека, но может вызвать массовую гибель животных. Ранее вирус нашли на заводе той же компании во Владимире, зараженное мясо также уничтожили, а на предприятии ввели карантин.