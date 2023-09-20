В ветчине «Вязанка» нашли африканскую чуму свиней

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Колбасы. Курган , колбаса, ветчина, мясные продукты
Ветчина с чумой попала на прилавки магазинов в нескольких районах Якутии Фото:

В ветчине «Столичная» от бренда «Вязанка» нашли геном вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении департамента ветеринарии Республики Саха, где нашли зараженный продукт.

«Поступила информация от ГБУ „Центр ветеринарии Владимирской области“ об обнаружении генома вируса АЧС в ветчине „Столичная“. Продукция принадлежит бренду „Вязанка“ и была произведена в ЗАО „Стародворские колбасы“ в городе Владимир», — говорится в сообщении департамента в Telegram.

Ветчину с чумой привезли из Новосибирской и Владимирской областей, она успела попасть на прилавки в нескольких районах Якутии, в том числе и в региональной столице. Всю партию изъяли, позже ее сожгут.

Африканская чума свиней (АЧС) — это вирусное заболевание, которое поражает домашних и диких свиней. Оно не представляет угрозы для человека, но может вызвать массовую гибель животных. Ранее вирус нашли на заводе той же компании во Владимире, зараженное мясо также уничтожили, а на предприятии ввели карантин.

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В ветчине «Столичная» от бренда «Вязанка» нашли геном вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении департамента ветеринарии Республики Саха, где нашли зараженный продукт. «Поступила информация от ГБУ „Центр ветеринарии Владимирской области“ об обнаружении генома вируса АЧС в ветчине „Столичная“. Продукция принадлежит бренду „Вязанка“ и была произведена в ЗАО „Стародворские колбасы“ в городе Владимир», — говорится в сообщении департамента в Telegram. Ветчину с чумой привезли из Новосибирской и Владимирской областей, она успела попасть на прилавки в нескольких районах Якутии, в том числе и в региональной столице. Всю партию изъяли, позже ее сожгут. Африканская чума свиней (АЧС) — это вирусное заболевание, которое поражает домашних и диких свиней. Оно не представляет угрозы для человека, но может вызвать массовую гибель животных. Ранее вирус нашли на заводе той же компании во Владимире, зараженное мясо также уничтожили, а на предприятии ввели карантин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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