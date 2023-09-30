30 сентября 2023
29 сентября 2023

Юная курганская певица Полина Строганцев выпустила клип в поддержку бойцов СВО. Видео

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Слова песни «Письмо солдату» написал Станислав Минаков, а музыку — Кирилл Томилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганская 12-летняя певица Полина Строганцева выпустила клип на патриотическую песню, адресованную участникам спецоперации. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков.

«Наша курганская звездочка Полина Строганцева. Помню ее маленькой, скромной, улыбчивой девочкой, которой хотелось на Новый год куклу. А сейчас она сама подарила теплую песню для наших бойцов СВО», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

По словам Полины, клип снимали две недели. Со съемкой и монтажом ей помогли педагоги.

РФ с конца февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи — это защита жителей Донбасса от многолетней агрессии киевского режима, демилитаризация Украины и борьба с нацбатальонами ВСУ. По словам президента России Владимира Путина, российские военные не собираются оккупировать Украину.

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Курганская 12-летняя певица Полина Строганцева выпустила клип на патриотическую песню, адресованную участникам спецоперации. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков. «Наша курганская звездочка Полина Строганцева. Помню ее маленькой, скромной, улыбчивой девочкой, которой хотелось на Новый год куклу. А сейчас она сама подарила теплую песню для наших бойцов СВО», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По словам Полины, клип снимали две недели. Со съемкой и монтажом ей помогли педагоги. РФ с конца февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи — это защита жителей Донбасса от многолетней агрессии киевского режима, демилитаризация Украины и борьба с нацбатальонами ВСУ. По словам президента России Владимира Путина, российские военные не собираются оккупировать Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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