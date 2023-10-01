Для курганцев стало доступнее жилье в ипотеку

Курганцам стали доступнее на 4% ипотечные кредиты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За один год количество курганских семей, которым доходы позволяют взять ипотеку выросло на 4%. Такие данные привели эксперты рынка недвижимости.

«В Курганской области доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку выросло с 24,1% (2022 г.) до 28,1 (2023 г.). Регион по доступности ипотеки занял 38 место в России», — передает РИА Новости данные исследования в своем telegram-канале.

Согласно данным экспертов, в первую тройку регионов по доступности жилищной ипотеки вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (65%), Магаданская область (63,2%) и Чукотский автономный округ (58%). На последнем месте — Дагестан, где ипотеку могут себе позволить 8,6% жителей.

Ранее риелтор компании «Полезные люди» Елена Безгодова рассказала URA.RU о том, что в Кургане чаще всего спрашивают про однокомнатные квартиры, когда речь идет об ипотеке. При этом она считает, что семьям лучше купить двухкомнатную квартиру, так как разница в цене между ней и однокомнатной обычно небольшая.