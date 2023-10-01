01 октября 2023
30 сентября 2023

Для курганцев стало доступнее жилье в ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, ипотека, дом, жилье, заозерный, стройка, новостройка
Курганцам стали доступнее на 4% ипотечные кредиты Фото:

За один год количество курганских семей, которым доходы позволяют взять ипотеку выросло на 4%. Такие данные привели эксперты рынка недвижимости.

«В Курганской области доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку выросло с 24,1% (2022 г.) до 28,1 (2023 г.). Регион по доступности ипотеки занял 38 место в России», — передает РИА Новости данные исследования в своем telegram-канале.

Согласно данным экспертов, в первую тройку регионов по доступности жилищной ипотеки вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (65%), Магаданская область (63,2%) и Чукотский автономный округ (58%). На последнем месте — Дагестан, где ипотеку могут себе позволить 8,6% жителей.

Ранее риелтор компании «Полезные люди» Елена Безгодова рассказала URA.RU о том, что в Кургане чаще всего спрашивают про однокомнатные квартиры, когда речь идет об ипотеке. При этом она считает, что семьям лучше купить двухкомнатную квартиру, так как разница в цене между ней и однокомнатной обычно небольшая.

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За один год количество курганских семей, которым доходы позволяют взять ипотеку выросло на 4%. Такие данные привели эксперты рынка недвижимости. «В Курганской области доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку выросло с 24,1% (2022 г.) до 28,1 (2023 г.). Регион по доступности ипотеки занял 38 место в России», — передает РИА Новости данные исследования в своем telegram-канале. Согласно данным экспертов, в первую тройку регионов по доступности жилищной ипотеки вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (65%), Магаданская область (63,2%) и Чукотский автономный округ (58%). На последнем месте — Дагестан, где ипотеку могут себе позволить 8,6% жителей. Ранее риелтор компании «Полезные люди» Елена Безгодова рассказала URA.RU о том, что в Кургане чаще всего спрашивают про однокомнатные квартиры, когда речь идет об ипотеке. При этом она считает, что семьям лучше купить двухкомнатную квартиру, так как разница в цене между ней и однокомнатной обычно небольшая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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