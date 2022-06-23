В Кургане стали чаще покупать квартиры в ипотеку

Курганцы стали чаще покупать квартиры из-за снижения ставки по ипотеки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана стали чаще покупать вторичное жилье в ипотеку после снижения ставки по ней до 10,5%.Об этом URA.RU сообщили участники местного рынка недвижимости.

«Оживление интереса к ипотеке есть. По сравнению с маем активность примерно улучшилась на процентов 20. Квартиры покупают. Сейчас ставка вполне адекватная — 10,5%. В конце прошлого года она была 9,5%», — рассказал URA.RU президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов.

Оживление рынка вторичного рынка жилья подтвердила URA.RU и риелтор компании «Полезные люди» Елена Безгодова. «Оживление на рынке, безусловно, связано со снижением ипотечной ставки Центробанка. Начали поступать звонки от молодых семей и мам с детьми. Чаще всего спрашивают про однокомнатные квартиры», — сообщила она. При этом она считает, что семьям лучше купить двухкомнатную квартиру, так как разница в цене между ней и однокомнатной обычно небольшая.

В июне банки снизили ставку по базовым ипотечным программам до 10,5%. Ранее из-за проблем с ипотечными сделками в Кургане снизилась стоимость вторичной недвижимости.