Пашинян высказался об арестах экс-президентов Нагорного Карабаха

Пашинян: аресты экс-президентов Нагорного Карабаха должны быть в центре внимания
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Аресты экс-президентов Нагорного Карабаха должны быть в центре мирового внимания, считает Никол Пашинян Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Незаконные аресты бывших президентов Нагорного Карабаха должны быть в центре внимания международного сообщества. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«Должен подчеркнуть, что власти Азербайджана осуществляют незаконные аресты в Нагорном Карабахе. Считаю, что это должно быть в центре внимания международного сообщества», — передает слова Николы Пашиняна

Азербайджан 19 сентября на территории республики начал «антитеррористическую операцию». Спустя день власти страны объявлили о ее завершении и выполнении всех поставленных целей. Позднее служба госбезопасности Азербайджана задержала бывших глав Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна.

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Незаконные аресты бывших президентов Нагорного Карабаха должны быть в центре внимания международного сообщества. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян. «Должен подчеркнуть, что власти Азербайджана осуществляют незаконные аресты в Нагорном Карабахе. Считаю, что это должно быть в центре внимания международного сообщества», — передает слова Николы Пашиняна Азербайджан 19 сентября на территории республики начал «антитеррористическую операцию». Спустя день власти страны объявлили о ее завершении и выполнении всех поставленных целей. Позднее служба госбезопасности Азербайджана задержала бывших глав Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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