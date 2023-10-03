Пашинян высказался об арестах экс-президентов Нагорного Карабаха

Незаконные аресты бывших президентов Нагорного Карабаха должны быть в центре внимания международного сообщества. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.
«Должен подчеркнуть, что власти Азербайджана осуществляют незаконные аресты в Нагорном Карабахе. Считаю, что это должно быть в центре внимания международного сообщества», — передает слова Николы Пашиняна
Азербайджан 19 сентября на территории республики начал «антитеррористическую операцию». Спустя день власти страны объявлили о ее завершении и выполнении всех поставленных целей. Позднее служба госбезопасности Азербайджана задержала бывших глав Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна.
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