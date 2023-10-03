Депутат Брыкин поддержал тюменцев, которые плетут маскировочные сети в зону СВО

Депутат встретился с «Горьковскими берегинями» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин помог волонтерам из села Горьковка (Тюменская область) приобрести расходные материалы и электронные ножницы для плетения маскировочных сетей в зону СВО. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.

«Волонтеры из Горьковки <…> одни из первых, если не самые первые в нашем регионе, кто начал плести маскировочные сети. Помог им приобрести необходимые расходники, затем — специальные электрические ножницы, чтобы упростить и ускорить процесс изготовления», — сообщил Брыкин в telegram-канале.

Женщин прозвали «Горьковские берегини». Большую часть материалов они покупают на собственные средства. На встрече с депутатом волонтеры попросили оказать помощь в приобретении цветного принтера, еще двух комплектов электрических ножниц, а также нового материала для плетения сетей.

Ранее парламентарий пообещал проследить за ходом ремонта разваливающейся тюменской двухэтажки, в которой проживает инвалид. Дом на улице Авторемонтной нуждается в капитальном ремонте. В ближайшее время будет проведена экспертиза.