Депутат Брыкин поддержал тюменцев, которые плетут маскировочные сети в зону СВО

Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин помог волонтерам из села Горьковка (Тюменская область) приобрести расходные материалы и электронные ножницы для плетения маскировочных сетей в зону СВО. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
«Волонтеры из Горьковки <…> одни из первых, если не самые первые в нашем регионе, кто начал плести маскировочные сети. Помог им приобрести необходимые расходники, затем — специальные электрические ножницы, чтобы упростить и ускорить процесс изготовления», — сообщил Брыкин в telegram-канале.
Женщин прозвали «Горьковские берегини». Большую часть материалов они покупают на собственные средства. На встрече с депутатом волонтеры попросили оказать помощь в приобретении цветного принтера, еще двух комплектов электрических ножниц, а также нового материала для плетения сетей.
Ранее парламентарий пообещал проследить за ходом ремонта разваливающейся тюменской двухэтажки, в которой проживает инвалид. Дом на улице Авторемонтной нуждается в капитальном ремонте. В ближайшее время будет проведена экспертиза.
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