Депутат ГД Николай Брыкин решит жилищную проблему тюменского инвалида

Депутат Брыкин проконтролирует капитальный ремонт тюменской двухэтажки

Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин пообещал тюменскому инвалиду, что из его дома отведут лишнюю воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин пообещал присмотреть за ходом ремонта тюменской двухэтажки, в которой проживает инвалид. Об этом парламентарий заявил в своем официальном telegram-канале.

«Работаю в Тюмени. Сегодня в общественной приемной партии Единая Россия ко мне обратился инвалид 1 группы, проживающий на улице Авторемонтная. Многоквартирный дом, в котором он живет, нуждается в капитальном ремонте. В ближайшее время будет проведена экспертиза», — сообщил Брыкин.

По его словам, в квартире инвалида стоит сырость, а в межсезонье поднимаются грунтовые воды. Кроме того, в доме расползаются трещины трещины по стенам и потолку. «Люди не должны жить в таких условиях, особенно инвалид. В квартире необходимо делать ремонт. Решение проблемы инвалида 1 группы держу на контроле вместе с главой города Тюмени Русланом Николаевичем Кухаруком», — добавил Брыкин