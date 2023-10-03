Депутат ГД Николай Брыкин решит жилищную проблему тюменского инвалида

Депутат Брыкин проконтролирует капитальный ремонт тюменской двухэтажки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, брыкин николай
Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин пообещал тюменскому инвалиду, что из его дома отведут лишнюю воду Фото:

Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин пообещал присмотреть за ходом ремонта тюменской двухэтажки, в которой проживает инвалид. Об этом парламентарий заявил в своем официальном telegram-канале.

«Работаю в Тюмени. Сегодня в общественной приемной партии Единая Россия ко мне обратился инвалид 1 группы, проживающий на улице Авторемонтная. Многоквартирный дом, в котором он живет, нуждается в капитальном ремонте. В ближайшее время будет проведена экспертиза», — сообщил Брыкин.

По его словам, в квартире инвалида стоит сырость, а в межсезонье поднимаются грунтовые воды. Кроме того, в доме расползаются трещины трещины по стенам и потолку. «Люди не должны жить в таких условиях, особенно инвалид. В квартире необходимо делать ремонт. Решение проблемы инвалида 1 группы держу на контроле вместе с главой города Тюмени Русланом Николаевичем Кухаруком», — добавил Брыкин

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин пообещал присмотреть за ходом ремонта тюменской двухэтажки, в которой проживает инвалид. Об этом парламентарий заявил в своем официальном telegram-канале. «Работаю в Тюмени. Сегодня в общественной приемной партии Единая Россия ко мне обратился инвалид 1 группы, проживающий на улице Авторемонтная. Многоквартирный дом, в котором он живет, нуждается в капитальном ремонте. В ближайшее время будет проведена экспертиза», — сообщил Брыкин. По его словам, в квартире инвалида стоит сырость, а в межсезонье поднимаются грунтовые воды. Кроме того, в доме расползаются трещины трещины по стенам и потолку. «Люди не должны жить в таких условиях, особенно инвалид. В квартире необходимо делать ремонт. Решение проблемы инвалида 1 группы держу на контроле вместе с главой города Тюмени Русланом Николаевичем Кухаруком», — добавил Брыкин
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...