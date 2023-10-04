Пермяк порезал собутыльника в больнице за отказ убрать иконы

Суд наказал пермяка, который порезал собутыльника из-за православных икон Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермяк порезал собутыльника скальпелем в подсобке Полазненской районной больницы из-за того, что тот отказался убрать из помещения православные иконы. Злоумышленник работал в медорганизации слесарем-сантехником. Информация об этом опубликована в группе Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».

«Слесарь-сантехник ополчился на своего собутыльника и попытался заставить его выбросить находившиеся в подсобке Полазненской больницы православные иконы. Получив отказ, он набросился на мужчину со скальпелем», — указано в сообщении пресс-службы краевого суда.

В судебных материалах говорится о том, что слесарь-сантехник совершил нападение на почве религиозной и национальной ненависти и вражды, высказывая при этом слова угрозы убийством. В суде слесарь вину не признал. Суд приговорил агрессивного сотрудника больницы к 2 годам 6 месяцам принудительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства. Также он обязан компенсировать моральный вред потерпевшему в размере 70 тысяч рублей.

Ранее в селе Пыскор Пермского края мужчина заколол ножом своего собутыльника. Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит наказание по ч.1 ст. 105 УК РФ «убийство».