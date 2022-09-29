29 сентября 2022

В Пермском крае мужчина заколол ножом своего собутыльника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, убийство, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Виновного будут судить по статье «убийство» Фото:

В селе Пыскор Пермского края мужчина заколол ножом своего собутыльника. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю.

«10 марта 2022 года обвиняемый и знакомый распивали спиртное в частном доме. Из-за личной неприязни мужчина нанес своему знакомому удары ножом», — сообщает ведомство. Потерпевший скончался на месте из-за полученных травм.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить по ч.1 ст. 105 УК РФ «убийство».

Ранее URA.RU писало, что 54-летний пермяк забил до смерти свою сожительницу и ушел спать к приятелю. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «убийство», ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В селе Пыскор Пермского края мужчина заколол ножом своего собутыльника. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю. «10 марта 2022 года обвиняемый и знакомый распивали спиртное в частном доме. Из-за личной неприязни мужчина нанес своему знакомому удары ножом», — сообщает ведомство. Потерпевший скончался на месте из-за полученных травм. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить по ч.1 ст. 105 УК РФ «убийство». Ранее URA.RU писало, что 54-летний пермяк забил до смерти свою сожительницу и ушел спать к приятелю. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «убийство», ему грозит до 15 лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...