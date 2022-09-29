В Пермском крае мужчина заколол ножом своего собутыльника

30 сентября 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Виновного будут судить по статье «убийство» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Пыскор Пермского края мужчина заколол ножом своего собутыльника. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю. «10 марта 2022 года обвиняемый и знакомый распивали спиртное в частном доме. Из-за личной неприязни мужчина нанес своему знакомому удары ножом», — сообщает ведомство. Потерпевший скончался на месте из-за полученных травм. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить по ч.1 ст. 105 УК РФ «убийство». Ранее URA.RU писало, что 54-летний пермяк забил до смерти свою сожительницу и ушел спать к приятелю. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «убийство», ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В селе Пыскор Пермского края мужчина заколол ножом своего собутыльника. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю. «10 марта 2022 года обвиняемый и знакомый распивали спиртное в частном доме. Из-за личной неприязни мужчина нанес своему знакомому удары ножом», — сообщает ведомство. Потерпевший скончался на месте из-за полученных травм. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчину будут судить по ч.1 ст. 105 УК РФ «убийство». Ранее URA.RU писало, что 54-летний пермяк забил до смерти свою сожительницу и ушел спать к приятелю. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «убийство», ему грозит до 15 лет тюрьмы.