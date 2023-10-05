05 октября 2023

Жалобы курганских призывников будут рассматривать главы городов и округов

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Военкомат. Курган
Курганские призывников направляют с жалобами в призывные комиссии Фото:
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Призыв — 2023

Курганские призывники могут обращаться со своими жалобами к главам призывных комиссий. Ими являются руководители муниципальных образований. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c пресс-конференции в военкомате, посвященной призыву.

«Все претензии призывников принимают в призывных комиссиях. Главами этих комиссий являются руководители муниципалитетов», — уточнил военный комиссар Айрат Зарипов. Сотрудники военкоматов приемом жалоб не занимаются.

В областных округах работает 26 комиссий. Туда можно адресовать все жалобы призывников, в том числе и претензии по прохождению врачебной комиссии. Члены комиссии, куда входят медицинские специалисты, обязаны рассмотреть обращения.

Ранее URA.RU сообщало, что осенью в ряды российской армии из Курганской области призовут более 900 человек. Всего в военкоматы вызовут около 4000 граждан.

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Курганские призывники могут обращаться со своими жалобами к главам призывных комиссий. Ими являются руководители муниципальных образований. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c пресс-конференции в военкомате, посвященной призыву. «Все претензии призывников принимают в призывных комиссиях. Главами этих комиссий являются руководители муниципалитетов», — уточнил военный комиссар Айрат Зарипов. Сотрудники военкоматов приемом жалоб не занимаются. В областных округах работает 26 комиссий. Туда можно адресовать все жалобы призывников, в том числе и претензии по прохождению врачебной комиссии. Члены комиссии, куда входят медицинские специалисты, обязаны рассмотреть обращения. Ранее URA.RU сообщало, что осенью в ряды российской армии из Курганской области призовут более 900 человек. Всего в военкоматы вызовут около 4000 граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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