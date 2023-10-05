Жалобы курганских призывников будут рассматривать главы городов и округов

Курганские призывники могут обращаться со своими жалобами к главам призывных комиссий. Ими являются руководители муниципальных образований. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c пресс-конференции в военкомате, посвященной призыву.
«Все претензии призывников принимают в призывных комиссиях. Главами этих комиссий являются руководители муниципалитетов», — уточнил военный комиссар Айрат Зарипов. Сотрудники военкоматов приемом жалоб не занимаются.
В областных округах работает 26 комиссий. Туда можно адресовать все жалобы призывников, в том числе и претензии по прохождению врачебной комиссии. Члены комиссии, куда входят медицинские специалисты, обязаны рассмотреть обращения.
Ранее URA.RU сообщало, что осенью в ряды российской армии из Курганской области призовут более 900 человек. Всего в военкоматы вызовут около 4000 граждан.
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