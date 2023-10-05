Жалобы курганских призывников будут рассматривать главы городов и округов

06 октября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Курганские призывников направляют с жалобами в призывные комиссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Курганские призывники могут обращаться со своими жалобами к главам призывных комиссий. Ими являются руководители муниципальных образований. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c пресс-конференции в военкомате, посвященной призыву. «Все претензии призывников принимают в призывных комиссиях. Главами этих комиссий являются руководители муниципалитетов», — уточнил военный комиссар Айрат Зарипов. Сотрудники военкоматов приемом жалоб не занимаются. В областных округах работает 26 комиссий. Туда можно адресовать все жалобы призывников, в том числе и претензии по прохождению врачебной комиссии. Члены комиссии, куда входят медицинские специалисты, обязаны рассмотреть обращения. Ранее URA.RU сообщало, что осенью в ряды российской армии из Курганской области призовут более 900 человек. Всего в военкоматы вызовут около 4000 граждан.

Курганские призывники могут обращаться со своими жалобами к главам призывных комиссий. Ими являются руководители муниципальных образований. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c пресс-конференции в военкомате, посвященной призыву. «Все претензии призывников принимают в призывных комиссиях. Главами этих комиссий являются руководители муниципалитетов», — уточнил военный комиссар Айрат Зарипов. Сотрудники военкоматов приемом жалоб не занимаются. В областных округах работает 26 комиссий. Туда можно адресовать все жалобы призывников, в том числе и претензии по прохождению врачебной комиссии. Члены комиссии, куда входят медицинские специалисты, обязаны рассмотреть обращения. Ранее URA.RU сообщало, что осенью в ряды российской армии из Курганской области призовут более 900 человек. Всего в военкоматы вызовут около 4000 граждан.