Курганский военком раскрыл, сколько призывников отправятся в армию осенью

В Курганской области в армию призовут более 900 новобранцев

Руководство курганского военкомата раскрыло планы по призыву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Призыв — 2023

В Кургане на срочную службу в ряды российской армии отправят более 900 человек. Об этом рассказал военный комиссар Айрат Зарипов на пресс-конференции, посвященной осенней призывной кампании, передает корреспондент URA.RU.

«В Курганской области с 1 октября началась призывная кампания. Перед началом кампании проведены инструкторско-методические сборы председателями комиссий, врачами и должностными лицами военного комиссариата. В соответствии с постановлением губернатора Курганской области, на территории области создано 26 призывных комиссий. На призывные комиссии планируется вызвать порядка 4000 граждан. В соответствии с установленным нормами призыва для прохождения военной службы будет направлено более 900 граждан» — сообщил Айрат Зарипов.

Комиссар сообщил, что призывников не будут отправлять в зону СВО. Планируется, что первую партию призванных на службу курганцев отправят в военные части в середине октября.

Ранее URA.RU сообщало, какое количество курганцев планируют отправить осенью в армию. Часть из них собирались извещать о призыве при помощи электронных повесток.