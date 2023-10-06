Песков объяснил, что имел ввиду Путин, когда допустил изменение соглашения о ядерном оружии

Президент России Владимир Путин допустил отмену ратификации договора о ядерных испытаниях, однако он не имел в виду намерение их провести. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя недавнее выступление Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Президент имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации [в мире]. Де факто мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. Путин допустил возможность отзыва ратификации, что и допустил [спикер Госдумы Вячеслав] Володин, но это не означает намерений о проведении ядерных испытаний», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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