Песков объяснил, что имел ввиду Путин, когда допустил изменение соглашения о ядерном оружии

Песков: Путин не намерен проводить ядерные испытания
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что РФ не намерена проводить ядерные испытания Фото:

Президент России Владимир Путин допустил отмену ратификации договора о ядерных испытаниях, однако он не имел в виду намерение их провести. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя недавнее выступление Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Президент имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации [в мире]. Де факто мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. Путин допустил возможность отзыва ратификации, что и допустил [спикер Госдумы Вячеслав] Володин, но это не означает намерений о проведении ядерных испытаний», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин допустил отмену ратификации договора о ядерных испытаниях, однако он не имел в виду намерение их провести. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя недавнее выступление Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Президент имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации [в мире]. Де факто мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. Путин допустил возможность отзыва ратификации, что и допустил [спикер Госдумы Вячеслав] Володин, но это не означает намерений о проведении ядерных испытаний», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...