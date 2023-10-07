Россия включилась в конфликт Израиля и Палестины

07 октября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

В МИД РФ призвали Израиль и Палестину сесть за стол переговоров Фото: Георгий Бергал © URA.RU Россия призвала Израиль и Палестину к немедленному прекращению боевых действий. Также Москва поддерживает контакт с арабскими государствами для скорейшей деэскалации, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «РФ в контактах с Израилем и Палестиной призывает обе стороны к немедленному прекращению огня», — сказал Михаил Богданов. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что страны должны немедленно сесть за стол переговоров. Также замминистра иностранных дел заявил о контакте Москвы с Египтом и другими арабскими странами для скорейшего урегулирования конфликта.

Россия призвала Израиль и Палестину к немедленному прекращению боевых действий. Также Москва поддерживает контакт с арабскими государствами для скорейшей деэскалации, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «РФ в контактах с Израилем и Палестиной призывает обе стороны к немедленному прекращению огня», — сказал Михаил Богданов. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что страны должны немедленно сесть за стол переговоров. Также замминистра иностранных дел заявил о контакте Москвы с Египтом и другими арабскими странами для скорейшего урегулирования конфликта.